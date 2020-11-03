高一妹被繼父問「破處了沒」！她嚇哭鎖房...親媽回「是關心」網全怒了

▲女網友的妹妹竟被繼父詢問「破處了嗎？」（示意圖／取自免費圖庫123RF）

圖文／CTWANT

有些夫妻在離婚後會各自再嫁娶，但有一名女網友反應，她的母親再嫁後，繼父住進她們家，先是關心女網友與讀高一的妹妹「在家穿這麼多幹嘛？女生在家不是都不穿內衣嗎？」繼父還曾單獨進入妹妹房間，詢問「破處了沒」，把妹妹當場嚇哭求救。但繼父事後不認帳，媽媽居然也不相信自己女兒，讓網友們看了直呼傻眼又無奈，紛紛為這對姊妹提出安置建議。

女網友在論壇《Zuvio 校園》表示，自己不被繼父喜歡，但母親再嫁，繼父一起同住一個屋簷下後，她與妹妹在家就開始穿比較多衣服，但卻遇到繼父對她們說：「在家穿這麼多幹嘛？女生在家不是都不穿內衣嗎？」讓她們聽了直覺不對勁，向母親反應，媽媽就認為繼父這樣問是在關心，覺得自己女兒大驚小怪。

女網友接著說，她大學就讀外縣市，妹妹才剛讀高一住家裡，但某日妹妹哭著打給她說，繼父跑進她房間，詢問「破處了沒」，還百般想接近，嚇得妹妹躲去媽媽房間鎖門，女網友也趕緊回家找妹妹。但繼父對於「破處」說完全不認帳，媽媽還幫忙護航，加上妹妹當場沒錄音，讓這對姊妹非常無奈。

對於女網友與妹妹的遭遇，許多網友都對於母親不相信自己的子女，都表示聽了讓人很心灰意冷，並建議這對姊妹可以買錄音筆隨時留證據，也可準備防狼噴霧或自製辣椒水防身，必要時也可以求助於學校，看看能否去同學家借住一段時間。

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◎尊重身體自主權請撥打113、110

◎勵馨基金會台北市蒲公英諮商輔導中心專線02-2362-2400

◎現代婦女基金會性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7

◎婦女救援基金會 02-2555-8595

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