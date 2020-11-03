女大生招魂「向爸媽撒嬌」一次就應杯！母哭到站不穩…頻伸手隔空抱愛女

▲馬來西亞籍鍾姓女大生日前遭人性侵與殺害，其父母親（左）2日到阿蓮區大崗山招魂，兩人相當哀傷，不發一語。（圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

今年24歲，就讀長榮大學的馬來西亞籍的鍾姓女大生，日前在學校附近遭人擄殺，雙親本月1日晚抵台，昨天（2日）下午赴南市警歸仁分局進行招魂儀式，擲筊一次就獲得「應杯」，民俗專家解讀，這是女大生在跟爸爸媽媽「撒嬌」的意思；而女大生雙親隨後前往棄屍地點招魂，鍾姓女大生母親數度哭到站不穩，還頻頻伸出雙手「隔空」做出擁抱動作，希望能感受女兒最後餘溫。

鍾姓女大生雙親首度造訪台灣，竟是來為女兒辦理後事，痛徹心扉的心情，讓人看了鼻酸。它們昨天先到台南市警歸仁分局進行招魂儀式，結果擲筊一次就獲得「應杯」，整個招魂儀式在15分鐘內快速結束。據《中時新聞網》報導，民俗專家廖大乙指出，招魂這麼快就獲得聖筊，代表女大生很想念父母，在對父母撒嬌，這孩子有很多話想跟父母說，也希望快跟爸爸媽媽回家。

而在警局完成擲筊招魂儀式後，鍾姓女大生父母，隨後又前往棄屍地點招魂燒紙錢。只見女大生的母親，現場哭到癱軟，必須靠丈夫攙扶才能勉強站立。而思女心切的母親，更數度在招魂現場伸出雙手微彎，做出擁抱的動作，希望隔空能再次抱抱愛女入懷，感受女兒最後的餘溫，但現在怎麼抱卻只能抱住空氣，讓在場人士無不鼻酸。

延伸閱讀

▸ 男PO網警告「萬華騎士擄童」 民眾心慌慌卻鬧烏龍…警方直接找上門

▸ 影／網紅住綠島民宿「瘋狂破壞」：拆了剛好 放話不會道歉

▸ 成魔之路1／啃老男連線上遊戲都沒成就 「一定要成功」勒殺長榮女大生