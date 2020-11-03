前空姐郭芷嫣嗆「機師餐加料」遭開除　長榮律師：不可能讓她回來

▲郭芷嫣因在Line群組嗆要給機師餐「加料」，遭長榮開除提告獲不起訴，反告長榮違法解聘。（圖，資料照／記者湯興漢攝）

記者羅志華／台北報導

長榮空服員於2019年發起罷工，事件雖已落幕，但當時公開淚訴替洋男擦屁股的空服員郭芷嫣，遭爆在Line群嗆要給反罷工機師餐點「加料」，事後被長榮提告《民航法》等罪並開除，檢方調查後，將郭芷嫣不起訴；郭芷嫣認為，長榮航空解雇違反勞基法，提告請求復職，但北院3日開庭，長榮律師表示，「不可能讓她回來」。

郭芷嫣委任律師表示，遭爆料的Line截圖，經前後文比照，就可看出只是開玩笑，檢方調查後也都不起訴，長榮應提出解雇的法律依據；長榮律師則認為，郭芷嫣為證明清白提出的截圖，可能是假的，之前她被爆料時，也曾說截圖是「IT高手偽造」，將再提出解雇的勞基法依據。

雙方之前雖有調解，但郭芷嫣的復職要求，卻始終沒與長榮達成共識，今日開庭，郭芷嫣委任律師雖表達調解意願，但長榮律師堅定表示，因此事影響長榮形象巨大「不可能讓她回來」，僅願在她「不復職」的前提下進行協商，本案將於2020年1月13日續審。

▲郭芷嫣遭長榮提告違反《民航法》，經檢方調查，處分不起訴。（圖，資料照／記者沈繼昌攝）

郭芷嫣於罷工期間，因在Line群組嗆要在餐內「加料」挨告，經桃園檢方調查，認為她的發言雖然有些負面，但語意不明、也沒說要害誰，且該群組內，也幾乎都是郭芷嫣同期的空服員在講幹話，內容都是輕鬆的閒聊，認定郭芷嫣沒違反《民航法》處分不起訴，長榮聲請再議遭高檢駁回，本案不起訴確定。

郭芷嫣與桃園市空服員職業工會，另認為長榮開除她，是對罷工的「秋後算帳」，另提行政訴訟，目前台北高等行政法院審理中。

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