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勞動部全國工科賽　18歲高三女奪車床冠軍成｢嬌｣點！

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▲大甲工業高中三年級車床組選手王亭惠，車銑床技術大賽勇奪冠軍。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲大甲工業高中三年級車床組選手王亭惠，車銑床技術大賽勇奪冠軍。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署與友嘉實業集團、虎尾科技大學，在台南官田舉辦全國工業類科實作競賽，全台33所高中職共58位選手在車銑床技術大PK，其中18歲高三女生王亭惠，從群雄中拿下冠軍，成為全場｢嬌｣點，也是唯一得獎女生。

比賽由雲嘉南分署副分署長許慧香、友嘉集團副總經理張芳琳、虎尾科技大學副校長沈金鐘頒獎；副分署長許慧香表示，目前機械及模具產業對車銑床技術人力需求量大，將持續透過競賽及職訓來培育車銑床人才，許慧香說，學習車銑床技術，未來可從事模具設計工程師、繪圖技術員、機具操作技術人員、產品打樣技術員等，入門起薪約25K，從事5年若可獨立作業，薪資可達40K以上。

▲大甲工業高中三年級車床組選手王亭惠，車銑床技術大賽勇奪冠軍。（圖／記者林悅翻攝，下同）

車床組選手王亭惠，今年18歲，目前就讀大甲工業高中三年級，指導老師王金柱就是自己的父親，她說自己國中時學的是美術，後來在爸爸的鼓勵下，高中轉換跑道學車床，決定承傳父親的好技藝，「不後悔走這行!」王亭惠說，她要用美術結合機械，讓工件也能有美感，未來還要繼續朝國手目標邁進。

王亭惠說，女生做這行需要體力，像是鎖車床夾頭等較費力，長期下來雙手會長繭、變得粗糙，指甲也會卡黑油等，雖然訓練過程辛苦，但看到工件做好，尺寸、表面很完美，就會很有成就感，希望讓大家知道「女生在機械也可以做的很好！」。指導老師王金柱說，選手這條路很辛苦，主要希望女兒從中學習「克服一切」的精神與態度，有所成長最重要。

▲大甲工業高中三年級車床組選手王亭惠，車銑床技術大賽勇奪冠軍。（圖／記者林悅翻攝，下同）

本場比賽分為車床組及模具組，賽中需用各種刀具做出指定的零件，尺寸精準度是決勝負的關鍵，比賽成績車床組由大甲工業高中王亭惠奪冠，模具組則由南港高工馬郁庭拿下冠軍。

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