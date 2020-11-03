維尼屁股竟露黑色詭笑！鐵粉揭「驚人巧思」　網全跪：變得超可愛

▲小熊維尼的提袋超可愛！（圖／讀者授權提供，未經同意請勿隨意翻攝，以免侵權）

記者曾筠淇／綜合報導

小熊維尼是許多人最愛的卡通人物，7-11先前一推出維尼的「限量絨毛手提袋」，就讓粉絲全嗨翻，紛紛集點換購。不過，一名維尼粉先前集點換到其中一款後，卻發現提袋後面的圖案有些詭異，因此隨即PO網分享這件趣事；只是想不到照片一曝光，竟就有個資深鐵粉跳出來解釋，讓不少人嘆為觀止。

原PO在《Dcard》上發文表示，他先前去7-11換購了小熊維尼「限量絨毛手提袋」，除了觸感柔軟，裡頭還有夾層，既實用又療癒。這款白色的手提袋上有一隻大大的維尼，整體呈現出「趴著」的模樣，整隻熊就像穿越了袋子般。

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若從提袋正面看，維尼呆萌的表情真的令人少女心噴發，不過一轉到提袋後面，卻讓人有些問號。袋子後面應該是維尼的屁股，但是詭異的黑色線條卻讓人想不透設計者到底想要表達什麼，而原PO也戲稱，這個圖案又像月亮，又像是人面瘤。

▲提袋背面也藏巧思。（圖／讀者授權提供，未經同意請勿隨意翻攝，以免侵權）

照片曝光後，不少網友紛紛笑噴，「我剛剛還想說是不是印錯」、「我看到貨的當下直接笑出來」。而這時，一名鋼鐵維尼粉便立刻跳出來解答，「我知道我知道！這是維尼卡在瑞比家那集，瑞比嘗試美化小熊維尼的屁股，就在上面畫畫還掛畫框，畫的時候抖了一下還是怎麼樣，所以就畫歪了。」

資深粉絲的留言讓不少人驚呼，「妳絕對鐵粉」、「知道原因後真的整個變超可愛」、「原來是就讀小熊維尼系的女孩」、「這個超經典的天啊」、「這就是專業」、「我也愛維尼，但我沒看過這一集」、「太好笑，本來覺得圖案好醜，知道故事突然覺得很可愛」。