擄殺女大生「運屍車後座藏整串衛生紙」　警一挖還有7套關鍵證物

記者黃翊婷／綜合報導

長榮大學馬來西亞籍24歲鍾姓女大生遇害身亡，她的雙親2日在凶車、棄屍地點旁進行招魂，沒想到車上一串全新的衛生紙再次掀起網友討論。不過，其實警方第一時間找到梁姓凶嫌用來運送遺體的紅色休旅車時，就曾在車上找到7套女性內衣褲。

▲休旅車後座放著一串衛生紙（上方紅色物體）。（圖／記者洪靖宜翻攝）

鍾女雙親2日在5名同學的協助下，先後前往凶車旁、棄屍地點進行招魂，其中一名同學負責捧著牌位，其他同學帶了鍾女生前喜歡的零食，希望可以慰藉其在天之靈。鍾母在招魂過程中一度崩潰痛哭到腿軟，並傷心喊著「女兒，我們回家」，而儀式進行時，擲筊一次就允杯，氣氛相當感傷。

隨後有眼尖網友在相關報導中發現，凶車裡似乎放有一串衛生紙，再次掀起討論。其實，警方找到梁嫌犯案用的紅色休旅車時，就曾在車上發現衛生紙以及7套女性內衣褲，甚至在車內檢測出血跡反應，因此推測鍾女被強擄上車時，第一時間可能沒有遭到勒斃，並且與梁嫌爆發衝突，不慎濺血才會留下跡證。

▼▲警方在車上找到女性內衣褲。（圖／記者洪靖宜、吳世龍翻攝）

警方調查，梁嫌9月30日曾在同一條便道徒手隨機擄人未遂，因有上次經驗，所以這次特地帶來麻繩，見到鍾女經過，立刻上前將繩索套於頸部，擄人上車意圖性侵。梁嫌供稱，當時鍾女被勒昏，隨後就失去呼吸心跳，應該是過程中用力過猛，才會將人勒斃。

梁嫌見鍾女斷氣後，立即將遺體放入後車廂，開著紅色休旅車載屍繞行台南、高雄兩地長達19小時，最後於10月29日下午3時將屍體棄置在阿蓮大崗山區一處山溝內。

▼同學們放上鍾女生前愛吃的零食。（圖／記者吳奕靖攝）