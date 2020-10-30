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桃園表揚133名優良駕駛　獎座獎狀還有6,000獎金和榮譽標貼

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▲桃園表揚133名優良駕駛

▲受表揚優良駕駛。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長鄭文燦29日於市府、表揚133名桃園市優良駕駛，除頒贈獎座、獎狀外，並頒發獲獎者每人6,000元獎勵金，以及加發「優」字榮譽標誌貼紙，讓駕駛人可以張貼於車輛車窗處供大家辨識，彰顯優良駕駛的榮譽。鄭市長也感謝所有在第一線服務的優良駕駛，肯定他們辛苦的付出，為城市帶來便利。▲桃園表揚133名優良駕駛

▲優良駕駛陳進發參與義交做公益。（圖／記者楊淑媛攝）▼受表揚優良駕駛。（圖／市府提供）▲桃園表揚133名優良駕駛

鄭市長提到，今年受新冠肺炎疫情影響，公車運量縮減約3成，目前正逐漸恢復中，而近年來因勞動及交通監理相關法規的修正，部分運輸業產生缺工現象，帶來營運上的挑戰，但提供司機合理工時及工作條件，並保障司機權益，才是交通事業得以永續經營的良方。

鄭市長表示，許多駕駛在工作之餘擔任義交，在重要路口或市府辦理重大工程、活動時協助交通勤務，讓都市交通恢復順暢；市府也持續增編市警局人力，並將A1（死亡）、A2（受傷）、A3（車損）類車禍，都將由交大所屬各分隊專責處理，讓治安與交通業務分流，交通局也持續引進智慧交通工具，期能持續降低車禍事件，保障行人及駕駛人交通安全。

獲表揚的優良駕駛陳進發是個人計程車行駕駛，他說在25歲那年發生車禍，當時不醒人事，幸有熱心人士送醫搶救，重生後暗自發願擔任義交，多年來協助交通勤務，維護用路人安全，對於市府加發「優」字榮譽標誌貼紙，供大家辨識，認為是優良駕駛的榮譽。

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