未雨綢繆！水庫水位雖略升　桃園仍將進行水資源調度演練

▲水庫水位雖略升，桃園仍將進行水資源調度演練。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長鄭文燦28日聽取桃園市抗旱應變報告後表示，石門水庫蓄水率從10月19日44.65%，至今日提升為 50.13% ，水位略為回升，代表水資源調度及節水措施發揮一定效果，呼籲民眾仍須積極配合節水措施，希望水情燈號能維持在黃燈，不要惡化至橙燈。

▲水庫水位雖略升，桃園仍將進行水資源調度演練。（圖／市府提供）

桃園北區水資源中心將於11月3日上午實施放流水運用演練，並於11月4日上午在1-4號埤塘辦理水利署北水局抽水作業，再到龜山區公所辦理備用水井地下水取水演練，且備用水井也會與水利署水利防災中心的Qwater進行聯合淨水測試，希望透過水資源調度因應旱季來臨。

鄭市長提到，農委會農水署各工作站受理農友申請停灌補償至10月30日截止，請農業局與農水署石門及桃園管理處橫向聯繫，瞭解停灌補償申請情況；此外，部分農民仍可能收割稻作，由民間業者收購，請農業局同時掌握收購情況；有關農委會預計12月公布明（2021）年一期稻作是否停灌，市府也將密切關注相關資訊，保障農友權益。

經發局長郭裕信表示，市府已成立「抗旱專區」，提供備用水源、省水撇步及水庫水位等資訊，並隨時更新網頁內容，此外，水務局也加強宣導民眾可透過市府「水情看桃園」或水利署「行動水情」等APP，掌握國內水情資訊。

體育局已函請所轄各泳池業者節約用水，並加強宣導落實節約用水5至10%，自11月起本市各運動中心也將實施泳池減少補水、全館馬達水壓調降、減少淋浴間開放間數以及供水量調整等措施，體育局將不定期至場館查核，了解場館節約用水情形。

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