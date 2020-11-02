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兼任教師27年沒調薪「一年只賺20萬」！東海、淡江等老校都被點名

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▲▼高教工會公布，目前全國有高達7成的私校大專校院兼任教師鐘點費，竟然長達27年未調漲。（圖／高教工會提供）

▲高教工會公布，目前全國有高達7成的私校大專校院兼任教師鐘點費，竟然長達27年未調漲。（圖／高教工會提供）

記者林育綾／台北報導

高教工會今（2）日公布，目前全國有高達7成的私校大專校院兼任教師鐘點費，竟然長達27年未調漲，依然維持在民國82年的時薪575元，以每週10鐘點來計算，扣掉寒暑假換算下來一年只賺20.7萬，比最低薪資28.5萬還低；加上對比物價指數已經成長了將近4成，這些教師根本等同被「實質減薪」，包括東海、淡大、銘傳等老牌名校都被點名。

高教工會表示，大專兼任教師鐘點費自民國82年發佈後，即長期凍漲，直到工會成立後持續抗議，成功爭取到行政院103年核定各公立大專鐘點費調漲16%，但當年教育部卻同時做出了「公、私立大專院鐘點費數額脫鉤」的決議，等同放任各私立大專院校各自衡量財務狀況，決定是否調漲鐘點費；而教育部該舉造成的後果便是，多數的私校即便財務狀況良好，也不願給兼任教師合理的薪資待遇。

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他們做了全面性普查，提到全台灣目前104間私立大專中，僅有34所私校有將鐘點費調整至公校標準，其餘70所，高達近7成的私立大專，則仍然維持民國82年的鐘點費標準。不過這27年來的物價指數已成長了將近4成，而一般受雇者這27年來的平均薪資則成長約64.2%，大學專任教師薪資成長約34%；唯獨這些私校的兼任教師，27年前講師級鐘點費是575元，今日仍分毫未漲，平準物價後根本等同「實質減薪」狀況。

另外，根據工會的調查結果，包括中山醫學大學、僑光科技大學、台南應用科技大學、台北城市科技大學、德明財經科技大學、嶺東科技大學、龍華科技大學、輔英科技大學、東海大學、淡江大學等10所大專院校，從最新（107學年）財務報表中可發現，上述學校之年度收支餘絀皆高達億元以上，卻27年未調鐘點費。

其中東海、實踐、銘傳、淡江大學、樹德科技大學等，聘僱的兼任教師人數幾乎比專任教師還多，顯見兼任教師已經承擔起該校相當重要的教學工作，卻依然未調整鐘點費，被高教工會批以「血汗模式」經營，聘僱大量慘遭剝削的兼任教師。 

工會表示，大量兼任教師在微薄的鐘點費下，儘管兼任時數與專任相仿，每週達10鐘點，但在寒暑假毫無薪資的狀況下，講師級年薪只有20.7萬元（575元*10鐘點*36週）、助理教授級僅22.7萬元（630元*10鐘點*36週），甚至低於基本工資28.5萬（23,800元*12個月）。

許多兼任教師為生計所迫，得在多校南北穿梭兼課，難以有充分時間與學生討論或批改作業，也只能掙得勉強足以維生的薪資；但這些私校仍向學生收取相同的學費，而且還連年試圖調漲，賺入大量的餘絀。

▲▼高教工會公布，目前全國有高達7成的私校大專校院兼任教師鐘點費，竟然長達27年未調漲。（圖／高教工會提供）

▲高教工會提出訴求，包括「公私立大專院校鐘點費不脫鈎」，私校應自109學年起全面同步調整鐘點費。。（圖／高教工會提供）

高教工會強調，大專校院鐘點費調整一事，非但牽涉到大量兼任教師們的基本生活能否維繫，而且涉及專、兼任教師是否同工不同酬，各大學是否將進一步聘僱彈性化、非典化、低薪化的問題趨勢，若教育部繼續放任校園內重要教學勞動者的工作條件持續惡化下去，屆時犧牲的將不僅是兼任教師的薪資權益，還包括台灣整體高等教育的環境。

對此，高教工會提出以下訴求，包括「公私立大專院校鐘點費不脫鈎」，私校應自109學年起全面同步調整鐘點費；另外目前多數學校一學期鐘點費現行只支付4.5個月教學期間，應改為支付5.5個月鐘點費，包含備課、批改作業與考卷工作量。而兼任教師應可比照年終獎金福利，年終必須加發等比例的1.5個月鐘點費。工會認為，兼任教師的鐘點費數額應當繼續普遍檢討提升，朝「專兼任教師同工同酬」邁進。

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