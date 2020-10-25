亞太創意學院淪鬼城！高教工會批：是政府縱容禿鷹財團入主的惡果

▲高教工會表示，2017年就協助亞太教職員生抗議，因財團入主後導致「惡意把學校辦倒」。（圖／高教工會提供）

記者許展溢／台北報導

高教工會今（25 日）表示，近日亞太創意技術學院停辦後「校產遭宵小竊盜」、「學校用假人充當警衛」，形同「鬼城」等荒謬狀況，要杜絕此種歪風，政府應當明令，所有學校不再正常經營、大量停招後，即應由政府全面改派公益董事與公益校長接管。

高教工會表示，自2017年協助亞太教職員生抗議，因財團入主後導致「惡意把學校辦倒」、「圖謀轉型開發利益」、「掠奪校產圖利自身」、「逼迫學生轉學」、「積欠教職員薪資」等亂象，問題都仍延續迄今。2016年亞太學院公益董事轉手予財團入主後，爾後改選所提名的學校董事，如今儘管已經任期到期、逾期未完成改選，仍高居董事位置，教育部也未依私校法第25條解除其職務。財團入主後順利將學校辦倒，但繼續聘任的校長曾景睦，如今則繼續作為「留校人員」坐領乾薪，甚至學生要請領成績單都無法聯絡上，還向法院興訟確定薪資債權。

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高教工會呼籲，有關當局應當從亞太學院案例習得教訓，不只亞太學院，包括永達學院2014年停辦後，遭董事惡意違法挪用校產，迄今仍未回歸公共使用；南榮科大因校長黃聰亮嚴重違法，2020年遭政府命令停辦，董事會卻還繼續把持校產，聘任前台北大學校長侯崇文推動改辦其他事業，規避校產歸公；稻江學院為了圖謀改制，不惜惡意清空師生，引發師生抗爭。

高教工會認為，此等學校歷來獲大量政府補助，且作為學校財團法人，辦學目的結束後其資產本應回歸政府統籌規劃，但政府怠於介入、監管不力、縱容財團禿鷹覬覦私校退場以轉型發財，已導致大量亂象。眼前的發生宵小事件，可說是公共資產大量溢流的一個例證而已。

▲亞太創意學院淪鬼城！高教工會怒批：是政府縱容禿鷹財團入主的惡果。（圖／翻攝維基百科）



高教工會強調，要杜絕此種歪風，政府應當明令，所有學校不再正常經營、大量停招後，即應由政府全面改派公益董事與公益校長接管，一面妥適處理師生權益，使既有學生能順利原校畢業，既有教師能獲轉銜安置；一面預備若學校未來停辦，應將學校資產捐贈回歸政府，並規劃使其妥適繼續回歸公共使用，避免任何私人財團藉由把學校辦倒轉型，試圖發「學校退場財」的機會。

高教工會最後指出，目前教育部的《私校退場條例》草案，對於只要「專案輔導未達三年」的私立學校，繼續容許其依既有私立學校法規定，於停辦後得閒置三年，圖謀改制或改辦利益，完全無助問題解決，應全盤改正。亞太學院淪為「鬼城」，是政府縱容禿鷹財團入主的惡果，若不及時處置，通案解決，未來類似的亂象將層出不窮，禿鷹財團掠奪利益，受害的則是學校師生，及原可回歸社會大眾的公共資產。