聖約翰科大欠千萬薪資僅罰錢了事　高教工會批：撤換校長、裁處董事

▲高教工會今再與聖約翰科大教師赴教育部前抗議，要求教育部撤換校長。（圖／記者崔至雲攝，下同）

記者崔至雲／台北報導

聖約翰科大今年8月起違法欠教師千萬元薪資，直到10月初教育部開罰，才陸續清償欠薪，但對於涉及違法的校長黃宏斌及董事會，仍未有撤換或裁處。聖約翰教師與高教工會（16日）再度前往教育部，認為倘若對於違法學校主管如果沒有懲處，會讓各界誤以為做類似的事情沒有責任，未來類似的亂象恐怕仍不斷上演。



聖約翰科大教師認為，教育部應從聖約翰爭議中習得教訓，建立對大專教職員違法減欠薪的通案即時介入的機制，日後若有任何學校發生欠薪或違法減薪爭議，教育部即應立刻介入，使教職員欠薪至遲不得超過一個月，以保障學校正常運作，不要再像是聖約翰的案例一般，一再僅先以行文調查、限期改善，放任學校欠薪三個月才開罰，是教師與工會到教育部靜坐抗議三次以上，才「請學校到教育部喝咖啡」解決。





除此之外，教師們也表示，對於作出違法決定的校長或學校董事，教育部應建立機制，視為「不適任校長」與「不適任董事」，在保障師生權益的考慮下，對其依法予以裁處與撤換；而非任其拿學校校產支付罰款了事，或只以扣獎補助款或處以停招影響學校正常經營，反而使師生受害。



而除了聖約翰案件外，高教工會也指出，近日也發生環球科大教師遭欠薪狀晃，環球科大教師指出，自今年8月起，至少有7位教師因拒絕接受減薪（學術研究加給打四折），就遭學校違法欠薪，迄今一毛加給未發，要求教育部應通案解決大學欠減薪爭議，不該放任環球科大的違法舉動侵害師生權益，要堅持杜絕任何欠薪為手段的脅迫在校園中發生。

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高教工會指出，目前以自身團結行動爭回欠薪的經驗，呼籲廣大教職員與學生若在職場遭遇不合理的剝削，都要挺身而出，透過組織工會和集體行動，維護受僱者的工作權益。至於環球科大欠薪部分，教育部表示，已在10月6日發函要求學校在10月20日前改善，未來會隨時關注該校狀況。



