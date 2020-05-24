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大學兼任教師超血汗！鐘點費26年沒調漲…待遇不如打工族

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▲▼親子教育、高中、學生上課、高中數學、高中生、教育、老師、教師、互動問答、舉手發問、教室（圖／記者林世文攝）

▲台灣大學兼任教師薪資比基本工資待遇還差。（示意圖／資料照）

記者許展溢／台北報導

曾拿下金馬、金鐘獎的知名導演易智言在政大教課，日前在臉書砲轟兼任老師時薪太少。教育部公開資料，大學兼任教師鐘點費最近一次平均漲幅才25至30元，從講師至教授職等時薪最低695，最高955元。高教工會表示，扣除交通費、備課等時間後，比基本工資還少。

高教工會組織部主任林柏儀表示，公立大學過去10年有跟著公教人員跟著調漲2次，卻放任私立學校不調，有3成以上私立大專院校，已26年沒調漲時薪，講師級575元，助理教授630元。以台灣目前專任助理教授薪資約7萬元，兼任薪資台灣只給到4成，應該比照國際專任教師6成薪資，4萬2千元標準核算，約每小時1000元。

請繼續往下閱讀...

根據教育部公開公立大專校院兼任教師鐘點費支給基準表，講師薪資從2014年670元，調至去年695元，教授2014年925元，調至去年955元，平均漲25至30元。

▲▼教育部修正公立大專校院兼任教師鐘點費支給基準表。（圖／翻攝教育部官網）

▲教育部修正公立大專校院兼任教師鐘點費支給基準表。（圖／翻攝教育部官網）

政府幾乎每年調整基本工資，時薪從2014年115元，調到158元。林柏儀說，兼任教師寒暑假沒薪資，一學期只上10學分僅3萬元，除非15學分以上才勉強維持生活，讓這9個月有4萬5千元，但變成要在很多學校奔波，且交通、住宿費用，除清大、交大等校願意支付，有9成以上學校不付。鐘點費7百多元，含交通費、批改考卷、備課、準備教材和一切的時間，實際折算，授課1小時，要額外花4小時，5個小時拿7百多元，時薪比基本工資還低。

林柏儀提到，目前政府高教預算一年支出約2千億，若要將兼任教師時薪從6、7百元，調漲到至少1000元，估計要再支出6至10億，經費不到百分之一，與其把錢拿去採買新電腦、聘玉山學者，不如把錢用在基層身上，教育品質也會有幫助，否則兼任教師一星期要教到15學分以上，精神等各種狀況和高教品質都不會好。

教育部回應，公立專科以上學校兼任教師鐘點費通案性的調整，目前是參照全國軍公教員工待遇調整同步檢討；至於各校基於提升教學品質延攬優秀教師需要，依「專科以上學校兼任教師聘任辦法」第8條規定，國立大學校院可運用校務基金相關規定支給較高數額。未來兼任教師鐘點費的調整，也都會依上開規定檢討辦理。

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