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蔡桃貴主題車站被罵爆...提早9月底落幕　桃捷遺憾「模糊初衷」

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▲▼全台最可愛「蔡桃貴主題捷運站」開箱，有超Q立牌、還有1:1遊戲屋能玩。（圖／桃園捷運提供）

▲蔡阿嘎宣布，蔡桃貴主題捷運站將提早於9月底落幕。（圖／桃園捷運提供）

記者賴文萱／台北報導

人氣YouTuber蔡阿嘎為慶祝兒子「蔡桃貴」2歲生日，包下桃捷打造主題車站，但事後被爆出租金790萬完全免費，遭到質疑有特權。蔡阿嘎17日宣布，因單純的初衷歪掉了，展期將提早在9月底提早落幕。對此，桃園捷運表示，相當遺憾這次展覽布置引發網友不同看法，模糊了雙方打造親子車站的初衷，也尊重大頭佛公司的決定。

蔡阿嘎17日發表影片，宣布蔡桃貴的主題捷運站會提早結束，展出到9月底，現在就會陸續開始撤展。他表示一開始辦展的用意除了是兒子生日外，還可以配合每個月的節日，透過這個活動讓民眾來玩打卡，「原本最單純的回饋的初衷歪掉了。」他也感謝所有工作人員的辛苦，更感謝這段期間所有來支持的網友粉絲。

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▲▼全台最可愛「蔡桃貴主題捷運站」開箱，有超Q立牌、還有1:1遊戲屋能玩。（圖／桃園捷運提供）

▲桃捷與大頭佛公司打造的「蔡桃貴主題捷運站」引發爭議，將提早於9月底落幕。（圖／桃園捷運提供）

對此，桃捷公司發表聲明表示，與大頭佛公司共同打造A2親子主題車站，自7月18日開展以來，讓機場捷運A2三重站運量較疫情前成長約46%，相當於每日增加約923人次，保守估計已替桃捷公司帶來超過2百萬票箱收入。

桃捷表示，相當遺憾這次展覽布置引發網友不同看法，模糊了雙方打造親子車站的初衷，也尊重大頭佛公司將於9月底將展覽圓滿落幕的決定。

未來，桃捷公司將持續打造A2三重站為親子主題車站，研究、規劃親子友善設施，打造親子友善空間。讓帶著小朋友搭乘機場捷運到新北大都會公園休閒遊憩的爸爸媽媽們，感受到桃捷公司提供貼心、優質的友善服務。

蔡阿嘎感謝粉絲支持展覽。（圖／翻攝自蔡阿嘎YouTube）

▲蔡阿嘎感謝粉絲支持展覽。（圖／翻攝自蔡阿嘎YouTube）

蔡阿嘎則在影片強調，辦這個展本來就不是為了賺錢，只是想讓大家玩得開心，在疫情期間提供一個輕鬆愉快的場所，且在這段期間也有陸續和一些公益團體接洽合作，但目前提早結束，這些公益活動也只能告終。二伯也直言，曾聽到一位媽媽粉絲說，因為來看了這個展覽，才發現捷運站旁邊有這麼漂亮的公園，讓她無奈說：「這是當初最想要的（目的），但沒想到歪掉了。」

蔡阿嘎感謝粉絲支持展覽。（圖／翻攝自蔡阿嘎YouTube）

▲蔡阿嘎感謝粉絲支持展覽。（圖／翻攝自蔡阿嘎YouTube）

【蔡阿嘎大頭佛娛樂有限公司聲明】

非常感謝從開展至今，所有特地由全台各地，甚至是部份海外來看展的民眾們！要跟大家宣佈一個消息，展覽將在9月底圓滿落幕囉！很開心看到這個活動讓許多民眾於防疫期間多了健康休閒的出門好選擇，不只搭乘各種捷運運輸系統、到大都會公園、桃園捷運等周遭沿途景點，也確實順利為桃園捷運公司提升不少自疫情以來的旅客運量！

尤其感謝這期間所有的協力單位及共同執行專案的所有幕後夥伴如此用心的規劃，不只是桃園捷運公司、桃園市政府、及大頭佛娛樂有限公司等等，大家甚至犧牲許多家庭時間，只為將這次無收費的主題車站回饋活動做到最好！

在大家的共同努力下，也希望不忘初衷的為公益盡點棉薄之力，原定每月不同主題也結合不同的公益團體，讓大家於休閒同時，也能認識這片土地仍有許多默默付出的公益單位們。

由於我們真的不希望看到原本寓意良善的回饋活動，有被曲解的機會，每個單位、每位參與夥伴的努力及用心，都應該被正向的看見才是。針對A2三重站的佈展，真的本於回饋的初心，本展也由大頭佛娛樂有限公司100%全額負擔佈展的設計、製作、施工、場復，以及記者會和各項主題活動費用，一本初衷的只希望帶給大家更無負擔的舒壓好去處。

真心感謝每位參與過活動的妳/你，大頭佛娛樂會繼續在未來以不同方式，持續與不同的公益單位合作！同時吸取大家寶貴的意見，一起做出更多不同的精彩企劃的。

2020年有許許多多的事件，非常有感於人生真的無常！也希望大家珍惜愛我們的人們、我們愛的人們，撇除紛擾，做快樂的事、更快樂的活在當下！

再次誠摯的感謝大家及所有參與的每一位夥伴們！

大頭佛娛樂有限公司 2020.09.16

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