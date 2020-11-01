想當明星簽約開直播　她被逼脫衣「色情表演」…公司大賺11億元

▲大陸警方近期偵破多起「色情直播」案件。（圖／翻攝微博）



記者蔡紹堅／綜合報導

四川20多歲的女子小雪（化名）懷抱明星夢，簽約到一家藝術公司，希望能夠成名，但沒想到，竟被公司以高額違約金要脅，強迫開「色情直播」。警方近日破獲該公司，逮捕52名嫌疑人，發現涉案金額高達2.6億元人民幣（約11.1億元新台幣），並有多名女主播都與小雪一樣，被以高額違約金等方式強迫進行色情直播。

根據《紅星新聞》報導，小雪2018年初被該間公司的高額利潤吸引簽約，原本以為可以透過當主播走上「明星之路」，但進入公司後才發現，被招聘的女職員都從事色情直播。

▼色情直播公司52人被逮，涉案金額達2.6億元。（圖／翻攝微博）



小雪本來非常抗拒，但她在簽約時交了保證金，又害怕要支付高額違約金，無奈下只好開始色情直播。

偵辦此案的警方表示，主播都是家族長在招聘，多以文化傳媒、藝術公司噱頭出現，以高利潤為誘餌招募主播，教唆、引誘、誘騙簽約女職員進行淫穢表演，並採取預收大量押金、索要高額違約金、發放高利貸等方式控制旗下女主播，獲取高額非法收入。

警方指出，經過調查，該平台直播高峰時有上千名主播，排名前幾名的主播，每天收入高達三四萬元，這些主播除了被高額違約金等所控制，有的是被高額收入所吸引，有的甚至是被閨蜜拖下水，「主播收入高得嚇人，比如100元充值，主播收入可以高達60元，家族長10至20元，平台收20至30元。」

警方表示，犯罪集團主要採取境外操控，境內實施作案的模式，在柬埔寨、馬來西亞等國遙控指揮，集團組織嚴密、分工明確，橫向主要分為直播部、博彩部、資金部3個部門，縱向由3個層級構成，採取家族掛靠制度，呈金字塔模式管理，頂層是直播平台的開發運營團隊及第四方支付公司；中層是入駐家族；底層是各類主播。

警方指出，截至目前，他們已抓獲藏身於柬埔寨、菲律賓等東南亞國家的涉黃平台高級管理人員、APP研發公司及第四方支付公司負責人等犯罪嫌疑人52人，關閉涉黃直播APP軟件27個，其中10人回國自首，相關追捕工作仍在進行中。