港財政司長：大灣區是香港參與「內循環」切入點

▲香港財政司司長陳茂波。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸近期加強推動「內循環」經濟模式的發展，香港也積極響應。香港財政司司長陳茂波表示，大灣區是香港參與國家「內循環」的重要切入點，因此香港必需抓緊這個重大機遇，在助力國家建設的同時，也為香港創造更廣闊的發展空間。

陳茂波1日在網誌上指出，受惠於大陸出口大幅增長，香港的出口也止跌回升，私人消費跌幅收窄，加上去年低基數效應，令香港第三季GDP有所改善，較上季升3%，結束了連續五季的跌勢。

陳茂波提到，即使整體經濟呈現改善，但對市民及打工仔而言，最切身感受的始終是工作與收入，今年以來失業率由約3%的水平升至6.4%，就業不足率亦由1%升到3.8%，部份受疫情直接衝擊的行業壓力更大。

▼港珠澳大橋。（圖／CFP）



陳茂波表示，中共五中全會剛發表了有關「十四五」規劃和2035年遠景目標的建議，點出了未來社會和經濟發展的大方向，讓香港清楚看見國家正進入新發展階段，並對「以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局」有更深入的認識。

陳茂波指出，國家從高速增長階段進入高質量發展階段，經濟發展的動能會加速從外貿拉動轉向內需拉動，而提升內需作為發展動力，須推動內需擴量和消費升級，因此，要以創新和科技作為抓手，提升內需的質素、提升產業鏈、供應鏈的水平，建構一個相對獨立和完整的優質產業體系，減少對其他國家的技術依賴。

陳茂波認為，「十四五」期間，國家將實施範圍更大、領域更寬、層次更高的對外開放，香港擁有遍及全球的商貿網絡，可提供與國際接軌的專業、商務和高增值服務，從而在國內國際雙循環的相互促進中發揮更積極的作用。

陳茂波還強調，大灣區會是香港參與國家內循環的重要切入點，因此香港必需抓緊這個重大機遇，在助力國家建設的同時，也為香港創造更廣闊的發展空間。