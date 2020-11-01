現實比電影殘酷！因沉默而「無聲」的大人…下場曝光：順利退休拿錢

▲電影《無聲》顯示社會黑暗面。（圖／CatchPlay提供）



記者鄒鎮宇／綜合報導

電影《無聲》上映後蟬聯多日票房冠軍，參考真實據情的改編內容，因黑暗的劇情而觸動人心，票房已破3000萬元。人本教育基金會也曝光，真實發生此事的南部某特教學校，那些老師及校長後續到底處境如何。

人本教育基金會在臉書以「那些因沉默而無聲的大人們​，後來怎麼了」為題，表示許多朋友看完電影後，都會詢問基金會「那些老師有被懲處嗎？」​「校長還在當校長嗎？」​「難道不能取消他們的退休金嗎？」​等問題，但現實遠比電影殘酷。

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人本教育基金會說，2011年9月21日召開記者會揭發南部某特教學校集體性侵事件，協助家長進行國賠訴訟，總共有六件國家賠償案成立。當時該校的周校長出面駁斥「人本亂講，不是128件，只有71件！」

但監察院2012年公布調查結果，證實有164件性平事件，且校內長期隱匿不報，因此彈劾教育部中辦主任藍順德、科長羅清雲，督學林忠賓及南聰前後任校長林細貞和周志岳，以及各科室前後任主任及組長等共16人。

▲《無聲》劇照。（圖／CatchPlay提供）



其中，被彈劾的林校長曾打電話，建議受害者的媽媽把女兒嫁給性侵她的男同學，作為處理方式，而林校長在2009年8月1日順利退休，拿到退休金。​另外，李姓導師屢次收到受害女生求救信，卻都視而不見。任由小孩受害而知情不報，最後被記小過處分。

但是，彈劾的結果卻是，公懲會讓其中6人不受懲處，其10人僅降級或記小過，讓事件完結，被解職的只有約聘的生輔員及管理員，且被懲處的人不服提出申訴，後續不了了之。

人本教育基金會表示，處理事件不能只有懲處失職人員，需尋求專家團隊入校、修改性平法及針對兒童遭性侵的狀況進行全國調查 找出預防、補救方法，但不懲戒失職人員，沒辦法劃下底線，沒辦法昭示政府不容許教育人員面對兒童受害而沉默無聲。​

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