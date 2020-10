美國「超大咖巨星」讚台灣防疫！　推特PO文：蔡英文具真正領導力

▲芭芭拉史翠珊(Barbra Streisand)。(圖/達志影像/美聯社)

記者蔡儀潔/綜合報導

美國大選倒計時全球矚目,曾榮獲2座奧斯卡金像獎殊榮、身兼演員和導演的歌手芭芭拉史翠珊(Barbra Joan Streisand),日前公開大讚台灣防疫成功,「總統蔡英文具真正的領導力。」

▲芭芭拉史翠珊推特內容。(圖/翻攝自推特)

芭芭拉史翠珊4月就曾公開稱讚台灣防疫有成,24日又在推特發文,「台灣,這個人口將近2千4百萬的國家,卻僅有7例新冠肺炎確診死亡!這就是真正的領導能力,就如令人讚歎的台灣女總統蔡英文。」並標記了蔡英文的推特帳號。

不少網友認為,芭芭拉史翠珊這則推文是藉此諷刺美國的防疫措施。根據約翰霍普斯金大學統計,目前美國確診人數已達887萬人,死亡人數高達22萬7千多人,都居全球第一。

芭芭拉史翠珊過了約15分鐘後,再度在推特發文,並附上一篇4月的新聞報導,稱這份文章指出,蔡英文樂於與全世界分享台灣的防疫經驗,質問川普「是否不樂意接受女性總統的建議?」。

Taiwan, a country with almost 24 million people, has had 7 total COVID-19 deaths!

This is what real leadership looks like from Taiwan’s wonderful female president @iingwen.