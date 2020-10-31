嘉義縣老年比率最高　翁章梁親拍防中風影片「微笑舉手說你好」

▲響應世界中風日！翁章梁提醒民眾以 「微笑、舉手、說你好」檢測。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

10月29日為「世界中風日」，縣長翁章梁響應中風防治活動，親自拍攝宣導文宣影片，提醒每天「微笑、舉手、說你好」做好中風檢測，影片文宣透過網路、臉書、line大力推廣，呼籲鄉親重視腦中風的威脅。

腦血管疾病為國人十大死因第4名，死亡人數也逐年上升，嘉義縣老年比率高居全國第一，翁章梁相當重視長者健康，上任以來即聯手台北榮民總醫院及縣轄內心臟專科醫師，開辦「全嘉心房顫動大篩檢」運用先進的AI心電圖設備，於3+1行動醫療及複合式篩檢活動，全面提供心房顫動篩檢，目前已篩檢9673人，發現有心房顫動159人，均轉介治療，積極為防治中風努力，守護縣民健康。

翁章梁說，冬天是中風的好發季節，一人中風全家辛苦，大家都應學會中風辨識症狀，簡單的「微笑、舉手、說你好」，如有臉歪歪、手臂無力、說話不清楚，可能就是中風的前兆，一定要記下時間，趕快撥打119，把握黃金3小時的救援時間。

衛生局代理局長趙紋華指出，三高、高齡者是中風及心房顫動的好發族群，而心房顫動者發生腦中風的機會，更是正常人的4至5倍，衛生局為找出潛在中風高風險者，即早介入藥物治療預防中風，於3+1行動醫療及社區複合式健康篩檢，增加心房顫動檢測，鼓勵鄉親多加利用，搶救中風分秒必爭，透過翁縣長的宣導影片，將透過臉書、縣府及衛生局(所)網站、line等通路宣導，歡迎大家上網搜尋並轉分享，關心自己也關心家人的健康。