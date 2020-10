8歲女童突「腦部劇痛」倒地　急救2hrs仍不治...爸爸：她一動也不動了

▲女童在歷年的健康檢查中都沒有異常。(示意圖/取自免費圖庫Pixabay)

記者楊庭蒝/綜合報導

健康是任何金錢都換不到的!烏克蘭中部布拉伊利市(Brailov)上周發生一起憾事,一名年僅8歲的女童在校上課途中,突然向老師反應頭腦感到劇烈的疼痛,隨後跑出教室便失去知覺倒地。老師緊急撥打電話求助,救護人員到場後送往醫院急救,但經過2個小時的急救後,仍宣告不治。

根據《鏡報》報導,女孩名為埃爾米拉(Elmira Bondarenko),在教室外昏倒後,老師將她抱在懷中,並打電話求助,隨後校醫先以CPR進行急救,但不見有好轉的跡象,直到救護人員到場,除了持續CPR之外,也有施打腎上腺素和使用體外去顫器,接著再送往醫院急救。

埃爾米拉的父親表示,這件事來得太突然了,在早上送她去上學的路上,她看起來是很開心、幸福的,怎麼會在幾個小時過後,她就躺在那一動也不動了。

據報導,埃爾米拉每年都會進行例行性的健康檢查,從未檢查出身體有任何異狀,但在送醫急救後,醫生宣判,埃爾米拉的死因是因為腦靜脈阻塞導致中風。

'Healthy' girl, 8, dies of stroke at school after two-hour fight to save her https://t.co/FPMX1reNxf https://t.co/UurUc7klCs pic.twitter.com/FrEIr30KC4