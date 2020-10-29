駕！小王喊狂：妳是女騎士　桃園人妻偷吃到台南...超鹹濕對話曝

▲桃園市李姓人妻與鄭姓男網友發展婚外情，遭人夫查出在通訊軟體上有鹹濕對話提告。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市李姓人妻去年透過交友網站認識鄭姓男子，雙方相談甚歡發展出婚外情，私下相互以老公、老婆相稱，李女先生曾目睹2人在台南地區十指緊扣，並根據2人之間鹹濕對話憤而提告；法院勘驗2人之間對話，李女曾向鄭男「每次愛愛，都很愛你」，鄭則回覆「妳是女騎士」，對話曖昧露骨、顯已超越正常男女交往，法官判處李、鄭應賠償李女30萬元，本案還可上訴。

李姓人妻與人夫結褵多年育有小孩，但李女去年透過交友網站認識鄭男，2人私下對話以「公」、「婆」相稱，李女去年6月間佯稱要去高雄找朋友1週，但實際上卻是與鄭男到台南地區幽會還同住至少3日，李女丈夫曾目睹2人十指相扣走在大馬路上，認為自己配偶權遭侵害，憤而提告並對鄭、李求償百萬元。

李女辯稱，先生長期對她口出穢言，導致其身心受創，曾於2016年間罹患恐慌症，還曾遭先生家暴受傷，導致臉部、左手挫傷，以及下巴與左膝擦傷等傷勢，與鄭男牽手僅單純基於友誼與扶持行為；鄭男也辯稱，當時不知李女已婚，且她有暈眩症走路不穩，才牽起李女十指交扣同行，且認為李女之夫求償金額過高。

桃園地院根據2人對話截圖，發現雙方以老公、老婆相稱，李女曾向鄭男說「你是很想愛愛是不是、你想愛愛我又不會說什麼，這是正常的、每次愛愛時，就很愛你」，鄭男則回覆：「因為妳是女騎士、我愛妳騎我…」，法官認為，2人之間對話已超越男女交往分際，法官審酌，鄭男與李女已逾越一般男女正常交往關係，2人行為確實損害人夫配偶權，判處鄭、李2人應賠償李女先生30萬元，本案還可上訴。

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