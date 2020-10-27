南韓李宗瑞！80年藥廠小開「拍攝性愛片po推特」　遭檢方求刑5年

▲南韓80年知名製藥公司小開李某涉嫌散布性愛影片遭到檢方起訴。（圖／CFP）

記者張寧倢／綜合報導

南韓製藥大廠「鍾根堂（종근당）」董事長李章漢（音）的長子李某，涉嫌偷拍性愛影片，還把發生性關係的女性影片上傳到社群平台，27日被檢方向法院求處5年有期徒刑。律師則向法官表示，拍攝經過女方同意，且影像看不出當事人身分，請求從輕量刑。另外，李某先前還曾因酒駕被判處1年有期徒刑，緩刑2年。

根據《韓聯社》報導，南韓80年歷史的知名老牌製藥公司「鍾根堂」現任董事長李章漢的長子李某被爆出偷拍性愛影片，還把這些與自己發生性關係的女性影像上傳到自己的社群網站上，將女方當作娛樂對象來消費。首爾中央地方法院27日開庭，李某遭檢方以涉嫌違反性暴力犯罪處罰條例等罪行起訴，並求處5年有期徒刑。

檢察官在審判中表示，被告人不僅拍攝、錄製影像，還發布在自己的推特帳號上，將對方女性作為單純的娛樂事物展示與消費，相關影片「被二次傳播到其他網站」，令受害人的傷痛無法恢復，要求法庭判處李某5年有期徒刑，並要求公開個人資訊、參與性暴力治療進修、禁止10年內於兒童青少年相關機構與殘疾人福利機構就業等命令。

辯護律師在最後答辯中表示，被告人得到對方女性的同意後才進行拍攝，為了讓影片中的人物不被指認出來，也對影片進行了特殊處理，在調查過程中，「毫無隱瞞地承認犯罪事實，誠實地接受了調查，請參考此點進行量刑。」

報導指出，李某除了1~2月與多名女性發生性關係時拍攝她們的身體部位，且未經同意就將影片上傳社群之外，先前因為涉嫌酒後駕駛在一審中被判處1年有期徒刑，緩刑2年，將於11月公布二審的上訴判決。李某本人表示，「再次向因錯誤行動而受到傷害的人表示歉意，如果給我最後一次機會，我會反省並誠實地活下去。」

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