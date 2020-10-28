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醜照被室友發到班級群！高三妹難忍嘲諷　半個月後「服藥自殺」　

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▲▼“醜照”被發班級群！高三女孩抑鬱了 。（圖／翻攝自微博）

▲小靜躺在床上照鏡子的照片被傳到群組 。（圖／翻攝自微博）

記者蔡儀潔／綜合報導

廣東廣州的高三學生小靜（均為化名），趁室友曉君不注意，拍下對方醜照並發在班級群組，不料此舉引發軒然大波！曉君因遭受很多人嘲笑，變得消極、自卑，不到半個月的時間，不僅被診斷為抑鬱症，而且選擇吞下藥片自殺。

據《信息時報》報導，曉君和小靜（均為化名）是廣東廣州某中學高三學生，還是一個宿舍的室友。去年2月21日中午，小靜用手機將拍到曉君穿著校服、趴在床上照鏡子的照片，隨後發到班機同學微信群組，曉君發現後，認為隱私權被侵犯，要求立刻回收，但因超過時限，小靜未能撤回。

同年3月8日，曉君因頭暈到醫院急診，初步診斷為抑鬱症。病歷載明：患者在2月因被同宿舍的同學在班級群組，發布她私人的照片而大受打擊，稱同學發布她「醜陋的照片」 ，很多人笑話她，從此自卑、消極，在當地就診，診斷抑鬱症。

曉君還服用「7片安定」自殺，幸好被家人老師及時送院救治，這之後，她又先後2次到醫院治療，在這期間曉君的父親曾向公安機關報案。公安機關調查顯示，曉君手臂有劃傷是其自己所為，公安機關不予處理。

家屬又向教育部門反映情況。教育部門調查後回覆，事發當天班主任得知情況後，對小靜進行了批評教育，要求小靜進行道歉，學校也多次對曉君同學進行安慰。

曉君在醫院治療期間，小靜也通過簡訊向她道歉，「那天我拍你照片的事我很抱歉，當時一個毫無惡意的無聊之舉，只是一次的無聊之舉，卻增加了你的心理負擔，是我太輕率太隨意太自我，沒有換位思考這樣的舉動會可能給你帶來多大的誤解。」

這之後，二人被學校安排在不同的宿舍居住，然而矛盾並未就此化解。曉君將小靜起訴到了法院，稱小靜經常將她的盆、桶扔到垃圾桶，反鎖宿舍門，還拍照發到班級群欺淩她，自己遭到了小靜「三番四次欺淩」，精神上受到了壓迫。

小靜則說，曉君的盆和桶亂放，她扔過1、2次到垃圾桶，反鎖宿舍房門只有1次，而拍照片發到班群，是因為「本來想發到另一個只有2、3人的群上，但不小心按錯了，就發到班群裡了」。

▲▼學校,校園。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

▲法院判處小靜向曉君支付補償款1萬元。（示意圖，與本文無關／取自免費圖庫Pakutaso）

廣州中院認為，本案侵權糾紛主要是因小靜偷拍曉君的照片並公開而引發，小靜作為成年人，用手機拍攝曉君穿著校服趴在床上照鏡子的照片，並發到班級微信群，屬拍攝、公開他人私密活動的行為，侵犯了曉君的隱私權。

至於曉君提出小靜此前還存在將其盆、桶扔到垃圾桶以及反鎖其宿舍門的行為，廣州中院鑑於該行為的影響後果較為輕微，且在本案病歷中並未提及上述誘因，故相應侵權責任在本案中不予認定。

法院終審酌定，應由小靜對曉君的損害後果承擔50%的賠償責任。根據計算，小靜應賠償8900.17元（人民幣，下同）。而小靜在二審訴訟期間，明確表示同意補償1萬元，法院予以認可，於是改判小靜向曉君支付補償款1萬元。

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