　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

立委收賄白手套郭克銘：信義之星豪宅...幫李恆隆捧300萬行賄

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲立委收賄案，白手套郭克銘北院出庭 。（圖／記者羅志華攝）

▲郭克銘坦承替李恆隆行賄立委，於30日北院開庭中，揭露行賄廖國棟的過程 。（圖，資料照／記者羅志華攝）

記者羅志華／台北報導

太流前董事長李恆隆為爭奪SOGO經營權，涉嫌透過白手套郭克銘向多名立委行賄，台北法院30日開庭審理，傳喚郭克銘釐清行賄立委廖國棟的過程，郭克銘坦承犯行，稱當時自認找立委推動修法，事後贊助對方選舉只是回報，但李恆隆遭逮後，自白就是「花錢找立委幫忙」，所以他也認了參與李恆隆交付廖國棟790萬賄款的過程。

郭克銘回憶，李恆隆於2016年3月間一場早餐會上，有向廖國棟請託讓經濟部遵照行政法院判決，以幫助他奪回SOGO，至於給錢的部分，因為他有離開包廂一陣，沒親耳聽到這部分。

郭克銘表示，李恆隆在與立委交涉過程中，一直不願讓他碰錢，講明「要給錢也是我給」，李恆隆於2015年11月間，約廖國棟辦公室主任丁復華，到豪宅信義之星住處相談，他在李恆隆指示下領了300萬拿過去放著，之後就先行離開，沒親眼看到李恆隆給錢，但他記得這次就是給了丁復華300萬。

在郭克銘到處替李恆隆請託下，2016年推動修法，2018年時《公司法》修正案也送進立院，郭克銘當時向李恆隆開了張估價單，包含媒體置入及網軍的預算，而丁復華稱這方面他很熟，郭克銘便將此部分170萬預算切給他；本案將擇期再審。

我沒有遲到，是時間遲到了！

►過期票券心肺復甦術！點這兌換東森幣

ET快訊
曾祝台南擄殺變態魔「生日快樂」！高市議員回應了
愛車遭撞爛…孫生報警怒揪肇逃者！看「監視器畫面」傻眼
隨機擄殺女大生！變態魔「7件女性內衣褲伴逃亡」　恐怖運屍車曝
乖乖停在機車格「卻收4張罰單」！他一看監視器氣炸
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
登錄送200元購物金　寵物雲網路商城早鳥會員募集中
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

曾祝台南擄殺變態魔「生日快樂」！高市議員回應了

5歲女童言：有吃過香腸　竟揭遭背叛殘忍內幕...外人出手相救

長榮變態魔擄殺女大生「後車廂塞屍」！警發現血跡　研判死前曾掙扎

立委收賄白手套郭克銘：信義之星豪宅...幫李恆隆捧300萬行賄

長榮女大生遭擄殺！台鐵「黑暗極惡便道」曝光　男親述恐怖經歷：連我也摸

飛官朱冠甍殉職！　國防部長靈堂數度哽咽：他用盡一切守護國人

長榮女大生遭裸殺！黃偉哲：非常不捨...警巡邏強化校安增照明

雲林冷血父母6年虐殺3子女　再判刑9年、7年半定讞

變態魔認了隨機擄殺女大生！上次空手被跑掉　28天後帶麻繩狠奪命

女大生遭擄殺…裸身曝屍山溝！媽接越洋電話爆哭慟喊：無法接受

死因出爐！朱冠甍母抵殯儀館　悲痛淚曝「兒說過F-5E會出事」

黃皓首次煲湯給蕭亞軒：喝完年輕10年　貼心幫裝食物「等我先吃一口」XDD

萌娃蹲下秒成「變形金剛大黃蜂」　超狂媽親手製作！網驚：求教學

澳洲打工採草莓「月收8萬」值得？他曝背後辛酸：沒龍捲風不會休息

台東F-5E戰機起火墜海！為「保護村民」朱冠甍搶救仍不治

大熱天也要喝！60年立吞豬雜湯　台中人早餐「特殊部位隨你任選」

神人玩紅不讓機開大絕「全清台」迅速一按...抱 iPhone12回家！

29歲朱冠甍上尉殉職女兒剛周歲　父親節駕5288戰機說要多陪爸媽

蕭亞軒想念過世媽媽：很多事我一直逞強　黃皓暖心「我家人就是你家人」讓她淚崩

夏如芝生完1個月「51KG比產前還瘦」　張捷心疼老婆「親餵漲奶」學通乳按摩

曾祝台南擄殺變態魔「生日快樂」！高市議員回應了

5歲女童言：有吃過香腸　竟揭遭背叛殘忍內幕...外人出手相救

長榮變態魔擄殺女大生「後車廂塞屍」！警發現血跡　研判死前曾掙扎

立委收賄白手套郭克銘：信義之星豪宅...幫李恆隆捧300萬行賄

長榮女大生遭擄殺！台鐵「黑暗極惡便道」曝光　男親述恐怖經歷：連我也摸

飛官朱冠甍殉職！　國防部長靈堂數度哽咽：他用盡一切守護國人

長榮女大生遭裸殺！黃偉哲：非常不捨...警巡邏強化校安增照明

雲林冷血父母6年虐殺3子女　再判刑9年、7年半定讞

變態魔認了隨機擄殺女大生！上次空手被跑掉　28天後帶麻繩狠奪命

女大生遭擄殺…裸身曝屍山溝！媽接越洋電話爆哭慟喊：無法接受

新iPhone手機≠通用舊款！機身尺寸比較小...小心滑落摔機

「國家祈禱早餐會」逼退蔡英文信件全文曝　警告無法確定現場秩序

殺你就像捏死螞蟻！陸7男女被綁架至境外凌虐…警驚呆：尺度超大

湖人主場伸狼爪！　普伊格整季沒球打還遭指控性侵

亮・珠寶／懶人穿搭也時尚　多圈手環一只搞定

保時捷新年式「E-Hybrid」加大鋰電池　純電續航、油耗再提升

長榮「戀愛班機」年底3節日空中聯誼　浪漫脫單1人出國2人回國

模擬攻台？陸沙漠「神秘基地」空拍照曝光...竟完美複製清泉崗

董至成公開「給前妻道歉信」婚變淚崩：想把老婆再追回來

曾祝台南擄殺變態魔「生日快樂」！高市議員回應了

社會熱門新聞

快訊／台南驚傳隨機殺人！女大生僅剩內褲陳屍山溝

擄殺長榮女大生　兇嫌臉書刷滿祝福

女大生遭殺　同學：她說台灣安全才來的

長榮女遭殺　女曝：多次目擊嫌犯

長榮女大生被殺　犯案紅車上月才建檔

明年要結婚！朱冠甍殉職…愛妻靈堂哭到癱軟

勒殺長榮女大生！嫌坦承：4周前曾在同地點擄人未遂

跟好友借車鎖不起來　一視訊尷尬了

「上個發生事情的是我」　女學生驚曝同地點險遭擄

丈夫持刀狠砍！熟睡妻肚破腸流　血泊中「裝死」報案求生

Dcard尋人24小時　長榮女大生遭勒斃

長榮女大生遭隨機擄殺　漏夜偵辦中

太陽會小弟盜刷大嫂信用卡　四肢全斷活活打死

視訊不能斷！她怕哥逞慾　嬸跪哭求情

更多熱門

相關新聞

SOGO週年慶「徐旭東站台按讚！」　力促政府再發振興券刺激經濟

SOGO週年慶「徐旭東站台按讚！」　力促政府再發振興券刺激經濟

百貨週年慶檔期接連登場，推升九月零售業營業額創史上新高，遠東集團總裁徐旭東今（28）日出席SOGO記者會時表示，疫情新常態下各國力圖振興經濟，國內發放三倍券已現成效，建議政府可再發放一波振興券，從消費端更積極性地刺激經濟成長力道。

廣三SOGO生日慶登場　10/31推萬聖大遊行

廣三SOGO生日慶登場　10/31推萬聖大遊行

陳超明涉貪出庭哽咽：立院沒像我這樣的立委

陳超明涉貪出庭哽咽：立院沒像我這樣的立委

SOGO周慶化妝品滿6千送8百

SOGO周慶化妝品滿6千送8百

台電屏東區處成立施工班　20日揭牌運作

台電屏東區處成立施工班　20日揭牌運作

關鍵字：

立委收賄弊案廖國棟SOGO李恒隆郭克銘白手套

讀者迴響

發燒話題

丁小芹 地震 iphone12 料理之王影音投稿 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

快訊／台南驚傳隨機殺人！女大生僅剩內褲陳屍山溝

擄殺長榮女大生　兇嫌臉書刷滿祝福

浩子出道17年換新造型！「瀏海長到能旁分」

女大生遭殺　同學：她說台灣安全才來的

身分證920中2碼　黑浮咖啡買1送2

李易弄丟「黃鴻升禮物」急翻：差點喊停車！

爆劈腿分手小8！嚴爵激吻「台大高材生正妹」

20歲「螞蟻腰」網紅開播　變臉大媽嚇壞粉絲

長榮女遭殺　女曝：多次目擊嫌犯

長榮女大生被殺　犯案紅車上月才建檔

高鐵吃便當！驚見毛乘客死亡逼視

男友出軌52歲大媽！認識隔天就上床鹹濕對話曝

明年要結婚！朱冠甍殉職…愛妻靈堂哭到癱軟

貓咪集體瞪眼倒　怨念噴出螢幕

謝佳見「身家破百億」驚人家世起底！

更多

最夯影音

更多
死因出爐！朱冠甍母抵殯儀館　悲痛淚曝「兒說過F-5E會出事」

死因出爐！朱冠甍母抵殯儀館　悲痛淚曝「兒說過F-5E會出事」
黃皓首次煲湯給蕭亞軒：喝完年輕10年　貼心幫裝食物「等我先吃一口」XDD

黃皓首次煲湯給蕭亞軒：喝完年輕10年　貼心幫裝食物「等我先吃一口」XDD

萌娃蹲下秒成「變形金剛大黃蜂」　超狂媽親手製作！網驚：求教學

萌娃蹲下秒成「變形金剛大黃蜂」　超狂媽親手製作！網驚：求教學

澳洲打工採草莓「月收8萬」值得？他曝背後辛酸：沒龍捲風不會休息

澳洲打工採草莓「月收8萬」值得？他曝背後辛酸：沒龍捲風不會休息

台東F-5E戰機起火墜海！為「保護村民」朱冠甍搶救仍不治

台東F-5E戰機起火墜海！為「保護村民」朱冠甍搶救仍不治

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

快點領200元購物金！

快點領200元購物金！

東森寵物雲商城早鳥會員送200元購物金！即日起至11/1止，還沒領的快點來～

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面