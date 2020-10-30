立委收賄白手套郭克銘：信義之星豪宅...幫李恆隆捧300萬行賄

▲郭克銘坦承替李恆隆行賄立委，於30日北院開庭中，揭露行賄廖國棟的過程 。（圖，資料照／記者羅志華攝）

記者羅志華／台北報導

太流前董事長李恆隆為爭奪SOGO經營權，涉嫌透過白手套郭克銘向多名立委行賄，台北法院30日開庭審理，傳喚郭克銘釐清行賄立委廖國棟的過程，郭克銘坦承犯行，稱當時自認找立委推動修法，事後贊助對方選舉只是回報，但李恆隆遭逮後，自白就是「花錢找立委幫忙」，所以他也認了參與李恆隆交付廖國棟790萬賄款的過程。

郭克銘回憶，李恆隆於2016年3月間一場早餐會上，有向廖國棟請託讓經濟部遵照行政法院判決，以幫助他奪回SOGO，至於給錢的部分，因為他有離開包廂一陣，沒親耳聽到這部分。

郭克銘表示，李恆隆在與立委交涉過程中，一直不願讓他碰錢，講明「要給錢也是我給」，李恆隆於2015年11月間，約廖國棟辦公室主任丁復華，到豪宅信義之星住處相談，他在李恆隆指示下領了300萬拿過去放著，之後就先行離開，沒親眼看到李恆隆給錢，但他記得這次就是給了丁復華300萬。

在郭克銘到處替李恆隆請託下，2016年推動修法，2018年時《公司法》修正案也送進立院，郭克銘當時向李恆隆開了張估價單，包含媒體置入及網軍的預算，而丁復華稱這方面他很熟，郭克銘便將此部分170萬預算切給他；本案將擇期再審。

我沒有遲到，是時間遲到了！