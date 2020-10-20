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台電屏東區處施工班揭牌運作　成員高學歷+年輕

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▲台電公司屏東區營業處為加速民眾供電時程，20日成立施工班並正式揭牌運作。 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲台電公司屏東區營業處為加速民眾供電時程，20日成立施工班並正式揭牌運作。 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

台電公司屏東區營業處為加速民眾供電時程，因應政府推廣太陽能發電政策配合併網工程，提供可靠穩定的電力，今（20）日成立施工班並正式揭牌運作。施工班2班22人，成員平均年齡20~30歲，不僅高學歷、技術更優良，更充滿活力及朝氣，未來將肩負加速穩定供電及核心技術傳承的使命。

▲台電公司屏東區營業處為加速民眾供電時程，20日成立施工班並正式揭牌運作。 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲施工班成立。

揭牌儀式在屏東市青島街48號舉行，邀請屏東縣政府工務處楊慶哲處長、屏東市林協松市長及立委周春米委員辦公室張蔋蓁副執行長等人到場，為新成立的施工班揭牌，除共同參加祈福儀式外，更勉勵施工班人員，共同為屏東地區電力建設打拚。

屏東區處張簡宗瑜處長表示，台電公司向以穩定供電、促進國家公共建設發展為己任。但未來承攬商配電外線技術人才日益短缺及近年來台電面臨員工退休潮，召募新進人員多，需充實訓練以加速核心技術傳承，所以從去年8月就開始積極籌備施工班，初期先成立2班，預定明年再擴編為4班，日後將升格為施工課。

台電表示，施工班的籌備進度與建置期程均深獲各界重視，而成員充滿活力及機動性，將以做中學、學中做的工作訓練方式，由資深領班負責培訓施工專業技能及傳承核心技術。未來將肩負起穩定供電、加速民眾供電時程，持續提供更優質的電力而努力。

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