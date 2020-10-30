台南知名米糕在裝忙？34秒「小杓撥弄」畫面流出　網怒：飢餓行銷

▲台南知名米糕裝一碗34秒惹議。（圖／翻攝自懦夫臉書）



記者黃可昀／綜合報導

台南知名的「懦夫米糕」是很多遊客會朝聖的打卡美食，就算是平日去吃也要排隊，但有人發現老闆似乎在搞「飢餓行銷」，「一碗米糕要盛裝34秒」，刻意將動作放得很慢，營造出很多人排隊等待的形象。對此，老闆也在臉書粉專回應，「每一碗我們都小杓的盛，就是想要大家的份量都能平均，吃起來剛剛好。」

原PO在PTT表示，今年7月他就有吃過懦夫米糕，排隊大約半小時，當時就覺得「老闆的動作很慢，裝一碗米糕大約18-20秒」，直到前幾天再度光顧，現場有近50人在排隊，但等了好一會兒隊伍都沒前進，「排了快半小時才移動兩三步」，跑去櫃檯看才發現，「老闆進化了！裝一碗米糕竟然增加到30秒。」

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他指出，7月去吃的時候動線是分成外帶與內用2條，現在卻改成只有1條排隊路線，詢問老闆後得到回應，「他們都只有1條，然後是內用滿了做外帶。」原PO貼文也附上7月去吃時拍的照片，「那時候清清楚楚的跟我們說外帶排A、內用排B，也的確有一位女性阿姨在處理外帶的人。」

他質疑，老闆故意放慢米糕的盛裝速度是想做「飢餓行銷」，讓排隊人潮越積越多。其他網友留言，「以前打工日本展，日本老闆也故意叫我們結帳慢點，故意讓客人等，製造大排長龍的景象」、「影片那個速度，我是排隊的人會很生氣，有夠故意」、「影片太好笑了XDD老闆飯匙戳來戳去不會把米糕戳爛嗎？」

貼文引發廣大討論後，懦夫米糕的臉書粉專立即PO文回應，針對排隊路線的部分，「內用及外帶的客人，皆只有一條排隊路線，沒有特別規劃外帶及內用窗口」，除非內用數已經客滿，店員就會先問客人是否有外帶的可以先點。至於一碗米糕要裝34秒，老闆解釋，「別說盛一碗米糕故意放慢動作，因為這跟你印象中的米糕不一樣，黏稠、濕潤，用大量的水、米酒久燉而成」，特意選用小杓子盛裝是為了讓飯量均勻，吃起來口感更好。

底下留言仍分成2派，「沒吃過，但第一段寫要盡社會責任，有開發票嗎」、「那一支小飯匙就是要讓每碗米糕保有飯粒形狀，所以速度才會這麼慢啊」、「我媽媽認證真的純，糯夫的米糕值得等待」、「一小碗我看不懂要裝這麼久在幹嘛XD職人精神好難理解」、「影片看起來也不是很專注在盛米糕啊，動作就是慢，故意慢，如果怕不平均可以買個電子秤啊。」