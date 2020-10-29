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幕僚萬聖節超狂變裝　陳柏惟驚：原來「扮你媽」是真的！

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陳柏惟辦公室主任（左圖右）萬聖節玩變裝，說要「扮你媽」竟是來真的。（取自陳柏惟臉書）

圖文／鏡週刊

來自西方的「萬聖節」流傳至今已變成許多人們大玩cosplay（角色扮演）的日子，許多人除了常見的超級英雄和迪士尼公主，近年更流行起「地味萬聖節」，意即要裝扮成生活中常見、卻未被注意的角色。台灣基進立委陳柏惟今（29日）在臉書po出一組照片，這次裝扮的主角是他辦公室的張姓主任，她的裝扮雖然看似平凡無奇，但在陳柏惟曝光主題後卻笑翻一堆網友。

本週六就是萬聖節，雖然台灣沒有過這個節日的傳統，但還是學到了萬聖節變裝搞怪的風潮和習慣，近日各種變裝派對陸續舉行，而來自日本的「地味萬聖節」也漸漸流行到台灣來，大家開始裝扮起日常生活中的角色，將不起眼的低調人物玩出創意。

陳柏惟立委辦公室的張姓主任今天也玩起扮裝，根據陳柏惟臉書的照片中，這位主任並沒有穿上任何特殊的搞怪服裝，但臉上的妝明顯老了好幾十歲，瞬間從年輕人變成阿姨，陳柏惟在發文加上註解表示：「我以為他說扮你媽是開玩笑的」，這才真相大白，原來主任真的是在「扮你媽」！

陳柏惟辦公室主任（上圖右）萬聖節玩變裝，竟真的「扮你媽」（下圖右），笑翻許多網友。（取自陳柏惟臉書）

陳柏惟的po文笑翻網友，眾人紛紛大讚主任的扮裝超級用心，還用陳柏惟名字的諧音直呼簡直「惟妙惟笑」，就連陳媽媽本人也現身留言，笑稱「原來我這麼美麗」。還有人發現，張主任的扮裝根本撞臉迪士尼動畫《超人特攻隊》中的衣夫人，開玩笑地說難怪好像似曾相識。

 


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