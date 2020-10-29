停等紅燈憶亡父…忘記已綠燈　他被員警攔下後竟成「超暖展開」

圖文／鏡週刊

今（29）日，一名飲料外送員在私密社團「我是岡山人」中PO文，表示自己在外送飲料回程的路上停等紅燈，因為聽到音響播出詹雅雯的〈阿爸〉這首歌，想起了過世的父親而沒注意到變燈。沒想到，被警察攔下盤查後，結局竟然超暖心！

飲料外送員在貼文中寫道，他今日接了幾個位於高雄市阿蓮區的大訂單，在跑完其中一個訂單的路上，車子的音響恰巧播出了詹雅雯的〈阿爸〉。然而由於今日剛好也是他要替自己過世的父親辦「對年合爐」的日子，想起父親的他一時陷入思親的情緒之中淚流不止，竟沒有注意到前面已經綠燈。

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而後忘記開車的外送員被路經的員警察覺，決定敲敲車窗攔下盤查，員警在查閱過外送員的證件後，確認一切正常，詢問外送員為什麼開車恍神，外送員也就一五一十地告知自己是觸景生情。沒想到，該名警察表示自己的父親也是前年剛過世，還給了外送員一個擁抱，要他加油，讓外送員感動表示「從來沒有想過2個男人抱在一起的感覺這麼奇妙」，並表示自己真心感謝那名不認識的警察。



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