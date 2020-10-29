丈夫拿刀瘋狂亂砍…熟睡妻肚破腸流！血泊中忍痛「裝死」報案求生

▲恐怖丈夫拿菜刀把妻子腹部剖開，還讓血泊中的妻子握住刀柄，製造「妻殺夫」的假象後開始自戕，後來妻子忍痛裝死並趁隙報案。（示意圖，非新聞當事人／記者陳雕文攝）

記者陳雕文／新北報導

新北市板橋一名人夫收到法院核發的保護令，命他不得騷擾或侵犯妻子的行為，人夫火冒三丈，凌晨拿起菜刀跑回住家，趁妻子熟睡時瘋狂亂砍，妻子肚破腸流整床都是血！她強忍痛苦憋住呼吸「裝死」，人夫誤以為妻子身亡，走到房外持刀自捅腹部，妻子聽到哀嚎聲，趁隙拿起手機報案，最後成功逃過一劫。

求生成功的張女表示，早在去年11月5日，54歲許姓丈夫就有預告，「妳殺我，我殺妳，兩個孩子在世間就好」還說要讓她握著刀柄假裝是兇手，張女嚇壞申請保護令，法院於今年2月間核發，效期為2年，並於3月寄送給許男。

許男3月2日晚間9點多看到保護令，火冒三丈決定執行「互殺計畫」，隔天凌晨2點多，許男拿菜刀跑去張女的住處，悄悄打開了房門，接著對熟睡的張女一陣猛砍，導致張女腹部、背部多處穿刺傷、小腸、大腸及腸繫膜損傷、右大拇指伸肌腱斷裂、第四腰椎左側橫突骨折等傷害，床上滿是鮮血。

後來許男跑去廁所清洗兇刀，接著回房檢查張女的聲息，張女急中生智，暫時停止呼吸並保持不動，成功「裝死」讓許男誤以為她已經死了，便抓著張女的手摸刀柄，再拿刀跑去客廳刺殺自己。張女說，「我聽到他哀號的聲音就知道機會來了！伸手找手機打119，告訴警消我的地址」。

怎料許男又走回房間，上前把手機搶走並嗆，「很行嘛還可以報警」，接著摀著自己的傷口走到客廳把大門打開等警消到場，後來暈倒在地；事後許男辯稱，她先自戕後才開始殺人，而且還有把大門打開讓警消方便進來救人，因此要求減刑。

法院認為，許男違背保護令跑去砍妻子，打開大門也不是為了要救人，還在行凶後讓倒臥血泊的妻子手握刀柄，想製造「妻殺夫」的假象，根本沒有任何情堪憫恕得以減刑的情節。因此依家暴殺人未遂罪判處許男有期徒刑8年6個月，全案還可上訴。