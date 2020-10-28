新歡才是真愛！狠夫殺死懷孕8個月妻子「她們是幸福的絆腳石」

▲離奇車禍引起恐怖殺妻命案。（圖／翻攝自江西衛視）

記者鄭思楠／綜合報導

陝西榆林市清澗縣發生了一起交通事故，造成一對夫妻1死1傷。不過，現場種種疑點，讓員警越查越覺得奇怪，最後竟扯出一起離奇的殺妻案。原來，狠夫因為想和新歡永遠在一起，竟想出奇招殺死已經懷孕8個月的妻子，造成一屍兩命的慘劇。

據《光明網》報導，當時員警接到報案，有一輛小車不慎側翻在路邊的一個水溝裡頭。員警立刻趕到現場，發現當時車裡還有兩個人。兩人是一對夫妻，丈夫開車，妻子劉女坐在副駕上傷情非常嚴重。

救護車趕到的時候，丈夫已經昏迷，而妻子劉女不幸身亡，更令人心痛的是，當時她還懷著8個月的身孕。

就在勘查之後，員警發現這起事故似乎有不少的疑點，因為事故造成一死一傷，按理車的撞擊力應該不小，但這輛車的情況卻顯得很反常，外觀完好無損，似乎不像是經歷過重大車禍。這時，死者劉女的父親也突然來報案，稱「女兒是被人害死的」。

▲丈夫遭逮捕。（圖／翻攝自江西衛視）

「因為在案發的前一天，家裡瓦斯突然洩露了，幸虧當時女兒反應快，可是沒想到才剛躲過一劫，第二天就出事了，」父親覺得這事不簡單，因為他檢查過那天晚上的瓦斯，確定是有人故意把管子給拆了下來。

面對這個疑點，員警立即趕往醫院，發現昏迷中的景姓丈夫眼睛閉的死死的、臉上卻在抽動，驚覺對方是在裝昏迷。

這時候，劉女的死因鑑定確認為機械性窒息，根本不是車禍導致死亡。面對種種證據，景男終於開口了，但是沒想到他卻說，「是妻子把我怕逼到這個份上來的。」

他稱，兩人是家裡介紹認識的，之後在家人的催促之下，匆匆結了婚，沒想到婚後卻發現妻子在網上竟然和一名男子有曖昧。對此，死者母親也確認，女兒曾經確實承認過，她在網上有個異性好友。

可之後，警方在景男家裡找到了一部手機，發現妻子的那個網友就是他自己扮演的，「目的就是為了離婚，因為他自己在網上和一個女網友十分曖昧，想要離婚後去找那個女網友。」

而妻子和腹中的孩子，在景男看來，是他通往幸福路上的絆腳石，於是就產生了這個可怕的念頭，在家裡的瓦斯管道上動了手腳。可妻子卻及時發現，躲過了一劫。當時的他近乎瘋狂，第二天回家途中再一次將毒手伸向了妻子，並偽造出了一起交通事故，企圖混淆視聽。

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