驚險奪刀畫面曝！男和妻吵架衝內湖三總「找葉醫師」　5警盾牌壓制

記者邱中岳／台北報導

北市1名男子在9日上午持菜刀闖入內湖三軍總醫院，並大喊要自殘，並且希望能夠找精神科葉醫師出面，警方獲報後到場，趁男子不注意奪下菜刀，據悉，該名男子為醫院患者，上午與妻子吵架後情緒不穩，才會跑到醫院求診。

警方調查，51歲的黃姓男子，在9日上午8時許，持菜刀闖入內湖三軍總醫院，一進門背貼著牆壁、面朝門口揮刀，一度喊著要自殘，並要求找精神科葉姓醫師複診，但殊不知當天根本沒有葉醫師的門診。

▲男子持菜刀到醫院要找醫生就診，警方趁隙奪刀並強制送醫治療。（圖／記者邱中岳翻攝）

院方人員見狀，緊急通知內湖分局文德派出所副所長陳明昶現場安撫，並轉移注意力，同行的警員葉文達趁機奪刀，並對黃進行保護管束，2名警員並無受傷，黃姓男子在壓制過程僅領臉部有擦傷。

據悉，黃姓男子平時就有在內湖三軍總醫院就診的紀錄，因在家與妻子因就診問題，以及用藥物的狀況發生爭執，一時情緒無法平復，所以才會帶著菜刀跑到醫院，想請求醫院幫忙。

▲派出所副所長當面與黃男勸導，另名警員上前奪刀，一旁女警則持盾牌在旁戒護。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方查證，黃姓男子到醫院僅說要自殘，希望找葉醫師幫忙就診，所以並沒有威脅醫護的行為，也沒有朝他人揮舞刀械，所以事後將黃交由三軍總醫院處置，三總也安排黃男住院治療，後續由精神科協助處理。

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