加拿大軍艦通過台海　陸國防部：中加關係雪上加霜

▲中國國防部新聞發言人吳謙。（圖／記者任以芳攝）

記者曾俊豪／綜合報導

加拿大皇家海軍護衛艦月初由南向北通過台海，甚至還在其官方推特上發佈「戲水」照片。對此，中國國防部發言人吳謙今（29日）指出，其挑釁行為是一種不友好的表示，已向加拿大提出嚴正交涉，「毫無疑問，這使得原本已困難的中加兩國兩軍關係雪上加霜。」

我國防部3日證實，加拿大皇家海軍護衛艦2日晚間至隔天清晨經台灣海峽北駛，期間，國軍運用聯合情監偵作為，全程掌握我周邊海、空域相關動態，狀況均正常。

此外，加拿大國防部長石俊（Harjit Sajjan）也在一場安全論壇上表態，北約有必要監視中國在南海的活動，因為這些活動「已經明顯地令人擔心」。

▲中加關係越來越緊繃。（圖／路透）

中國國防部29日例行記者會上，發言人吳謙對加拿大的連串動作作出回應。他指出，加拿大與南海地區遠隔萬里，「作為一個域外國家，加方發表不負責任的言論，對中方進行無端指責，這種表現確實令人擔憂。我們也提醒加方，在鼓譟監視他國之前，先認真審視一下自己。」

他還提到，加國軍艦高調過航台灣海峽並在過航期間採取挑釁性的行為，一種不友好的表示。「中方已向加方提出嚴正交涉。毫無疑問，這使得原本已困難的中加兩國兩軍關係雪上加霜。要求加方採取負責任的態度，謹言慎行，以免危害中加共同利益和地區和平穩定。」