R22之亂續集！檢警台中外埔廠房查扣直升機　持有人好友飛過遭傳喚

▲專案小組29日前往台中外埔某廠房查扣一架R22。（圖／南投地檢署提供）

記者白珈陽／南投報導

繼新北淡水、台東陸續爆出R22直升機偷飛事件後，南投日前也爆出有民眾違法飛行！案經南投地檢署指揮偵辦，檢警會同民航局23日在名間鄉某工廠鐵皮屋倉庫，查獲1架藍色美國R22直昇機、尚未組裝完成的法國SA341G型5人座直昇機，以及另架外觀破損僅剩座艙、外殼、零件等物的R22。專案小組深入調查，發現以上3架直升機持有人廖姓台商的同好陳姓男子曾於南投違法飛行，29日前往台中市外埔區某廠房扣得一架陳嫌的R22，並將他傳喚到案，目前正製作筆錄中。

南投地檢署10月初獲報轄區內有直昇機違法飛行，遂立即與警察機關組成專案小組蒐證，於23日會同交通部民用航空局人員，在名間鄉某工廠鐵皮屋倉庫，查扣廖姓台商所有的美國R22直昇機、尚未組裝完成之法國SA341G型5人座直昇機，以及及外觀破損、僅剩座艙、外殼、零件等物的R22，全案依違反《民用航空法》移送偵辦。

案經專案小組嚴密檢視相關事證，發現另有陳嫌疑持有航空器，違法在南投飛行，經向法院聲請搜索票獲准，旋於29日前往陳嫌位於台中市住處、承租之外埔區廠房執行搜索，扣得Robison R22 Beta Ⅱ型2人座直昇機1 部、油桶等物，並根據直升機上的GPS定位系統查證相關飛航紀錄。

▲專案小組扣得陳嫌Robison R22 Beta Ⅱ型2人座直昇機1 部。

南投地檢署呼籲，為維護民眾身家及航空飛行安全，仍將持續地毯式清查曾在轄區違法飛行之航空器，也呼籲如曾使用未經檢驗合格航空器在南投縣境飛行之民眾，儘速向專案小組自首，切勿自誤。

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