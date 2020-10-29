備註「到了敲門」！外送員抵達「打電話」…遭顧客硬拳狂歐顱腦損傷

▲外送員送餐點打電話，被打到顱腦損傷。（圖／翻攝自澎湃新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

四川成都一外送小哥日前接到一個訂單，上面備註「不要打電話，到了敲門」。由於不清楚顧客的詳細地址，小哥還是撥通了顧客的電話。沒想到，開門後顧客一開口就惡狠狠的反問「為什麼不敲門」？隨後，兩人發生爭執，顧客直接一腳將外送小哥踹下樓梯，並死命狂歐頭部致腦顱損傷。

據《澎湃新聞》報導，10月15日20時34分，外送小哥馮男接到一單從溫江區柳城和平社區的一家拌飯店，送至萬春路×號×棟×單元5樓的訂單。他於20時35分到店取餐，取餐後立即往目的地趕。

馮男記得，當時訂單上備註有「不要打電話、到了敲門」。送到時，他上樓發現5樓有2戶住戶，由於不確定是哪一家，還是撥通了王姓顧客的電話。

馮男稱，顧客開門後，一直用眼睛盯著他並質問，「你為什麼不敲門，還要給我打電話？」被唸了半天以後，馮男詢問了句「是否還需要這份訂單」，對方回覆「不要」後，他便轉身下樓，準備把餐食送回商家處。

▲外送員受傷嚴重。（圖／翻攝自澎湃新聞）

正當轉身下樓時，馮男感覺腿部被人踹了一腳，由於重心不穩，隨即重重地滾到了4樓與5樓的樓梯間。他說，自己摔倒後，王男並沒有因此停止施暴，而是又先後對他頭部打了幾拳。

溫江警方回應，此事已受案調查，並對打人者王男作出行政拘留7日、罰款300元（人民幣，下同）的處罰決定。

對於後續處理，溫江區公安分局表示，現正在對馮男進行傷情鑑定，下一步要根據傷情鑑定結果進行後續處理，如果結果為輕傷以上，將立刑事案件偵查，追究王男的刑事責任。

而對於賠償，警方也表示，雙方可進行協商，或者選擇通過法律途徑起訴解決。

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