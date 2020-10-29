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月入10萬？黑貓小哥想跳槽粉紅熊貓　網諷：罰單接了3萬

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▲foodpanda熊貓外送，外送員罷工記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲foodpanda熊貓外送。（圖／記者林敬旻攝）

記者楊庭蒝／綜合報導

時機歹歹，在這物價漲不停的時代，不少人聽聞外送行業有賺頭，選擇投入其中。有名熊貓外送員在臉書粉絲社團指出，在路上遇到一名黑貓宅配員，不斷詢問從事外送好不好賺？可不可以賺到月入10萬？讓他不勝其擾，就在使出九牛二虎之力想要打消他的念頭時，卻換來一句「我已經報名了」，讓原PO暗自大喊，「那講一大堆幹嘛」。

網友在臉書粉絲社團「爆怨2公社」發文表示，宅配員大吐苦水，說自己一個月送那麼多貨，機車都要載不下了，要危險駕駛，一個月才35000元，加獎金了不起37000元！聽聞熊貓外送員可以月入10萬以上，想要轉換跑道加入其中。然而原PO不停勸說，指出要吃這行飯要風吹雨淋，常碰到奧客，機車保養都要算自己頭上，工作內容本身就是拿命在換錢，還必須嚴守交通規則，仍不見宅配員有改變心意的跡象。

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▲▼外送員偶遇黑貓宅配員。（圖／翻攝自Facebook／爆怨2公社）

▲外送員偶遇黑貓宅配員。（圖／翻攝自Facebook／爆怨2公社）

接著在被問及一個月能賺多少時，網友選擇說謊表示，大概35000元左右，沒想到卻得到宅配員回覆，「你騙我，最好是那麼少，你還會繼續做，我已經報名了」，讓網友相當傻眼，直呼，「你都報名了還跟我講一堆，阻止未成功很不開心，誰說有月收入10萬以上的，叫他站出來，我保證不打死他！」

對此，有許多網友在貼文下方回覆，「我也好奇跑熊貓一個月可以月入多少」、「我朋友說他跑500單以上 好像6萬左右」、「現在僧多粥少」、「越多人競爭就越...」、「不管哪個產業，聽別人都是高收入」、「如果月入十萬，然後罰單接了三萬」、「下個月也來當外送員好了」、「先搶得到時段再說」。

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