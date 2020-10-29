台大昆蟲系教授陳屍研究室辦公桌前　有高血壓病史死因調查中

「我們沒有辦法選擇自己的出身，我們都活在『困難模式』的人生裡，過著不一樣的人生，因此，我們比別人更有勇氣。你們長大後都要站在這裡跟更多的新芽、跟全世界說，你曾經怎麼苦過來，認真努力過著『困難模式』，這是你最獨特、最珍貴的寶藏。」