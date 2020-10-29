台大昆蟲系教授陳屍研究室辦公桌前　有高血壓病史死因調查中

▲台灣大學昆蟲系柯姓教授29日凌晨被發現暴斃研究室內。（圖／記者蔡紹堅攝）
記者張君豪、徐愷昕／台北報導
台灣大學50歲柯姓教授29日於昆蟲系研究室內猝死，據了解他凌晨被發現時已明顯死亡。目前警方已通知家屬，至於真正死因仍有待釐清。
台大校內行政人員29日發現柯姓教授猝死在研究室辦公桌前，立即撥打119報案。警方到場初步鑑識，推定死亡時間應該在凌晨2至3點左右，另因柯姓教授平常有高血壓病史，不排除是造成死亡原因，不過後續仍將報請檢察官、法醫相驗，以釐清真正死因。
▲台灣大學昆蟲系柯姓教授29日凌晨被發現暴斃研究室內。（圖／記者蔡紹堅攝）
記者張君豪、徐愷昕／台北報導
台灣大學50歲柯姓教授29日於昆蟲系研究室內猝死，據了解他凌晨被發現時已明顯死亡。目前警方已通知家屬，至於真正死因仍有待釐清。
台大校內行政人員29日發現柯姓教授猝死在研究室辦公桌前，立即撥打119報案。警方到場初步鑑識，推定死亡時間應該在凌晨2至3點左右，另因柯姓教授平常有高血壓病史，不排除是造成死亡原因，不過後續仍將報請檢察官、法醫相驗，以釐清真正死因。
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