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患腦瘤半癱被宣告「辦後事」　他抗癌成功轉教職：盼做學生最強後盾

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▲▼ 台大電機工程學系與光電工程學研究所教授曾雪峰（圖／記者崔至雲攝）

▲台大電機工程學系與光電工程學研究所教授曾雪峰。（圖／記者崔至雲攝，下同）

記者崔至雲／台北報導

自稱「曾不知人間疾苦」、「只為自己而活」、「無法體會人是如何不堪一擊」，可稱人生勝利組的台大電機工程學系與光電工程學研究所教授曾雪峰，26歲被醫師診斷出有一顆乒乓球大小的腦瘤。儘管現在的曾雪峰輕鬆談與死神面對面的心境，但鮮少人知道，發現腦瘤往後的日子，曾雪峰開過數個手術、臥床多年，甚至被多家醫院拒收。

就讀芝加哥大學物理博士那年，曾雪峰罹患腦瘤，多次手術後併發水腦與腦幹感染，導致半身癱瘓、右耳失聰，就連吞口水也隨時會被噎到，美國與台灣醫療團隊都對曾雪峰及他的父母宣告，「沒希望了，可以準備辦後事了。」

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那時的曾雪峰體會到什麼是人生的最脆弱，「我是個對未來抱有希望的青年耶！但卻在那時候連醫師都放棄我了，以前覺得死是可怕的事情，但在受盡折磨的我，卻覺得死是一種解脫」。記得當時他向媽媽、弟弟說過「希望死掉」，但是他們說「為了我們活下去吧」，曾雪峰說，這是他人生第一次決定要撐下去，但撐下去的理由不是為了自己，而是為了愛他的人。

▲▼ 台大電機工程學系與光電工程學研究所教授曾雪峰（圖／記者崔至雲攝）

經過三年的開顱手術、腦幹穿刺等治療，曾雪峰奇蹟重生，回到美國獲得西北大學電機博士學位，34歲那一年，他放棄美國教職與業界工作，返台於台大任教。今年曾雪峰獲得師鐸獎肯定，但眼前說說笑笑的他，卻也才剛又開完刀，頒獎前他因腦瘤昏迷，腦中的導管壞損，開刀從新換了兩個導管，頭上雖頂著刀疤，卻愉快地分享自己的人生故事。

曾雪峰在台大已任教14年，雖然教職不是他的人生規劃，但經過這麼多年的教職他發現，「全國資質優異、學習成就最好的學生都在這，20、30年後，他們可能是賈伯斯、張忠謀、蔡英文，現在的我，不就正在認識這些了不起人物的年輕版嘛！真的太幸運了！」

曾雪峰說，做老師最開心的事情就是與學生相處，只要有機會就會找學生一起吃飯，聽他們聊課業、聊感情、聊夢想，他不喜歡學生送禮，最好的禮物就是學生分享一段自己的故事，就是最好的回報。訪談的過程中太太熊誼芳也直言，曾雪峰不會亂評斷學生、不會敗架子，學生都把他當夥伴，什麼都聽、什麼都聊。

▲▼ 台大電機工程學系與光電工程學研究所教授曾雪峰（圖／記者崔至雲攝）

曾雪峰曾為學生舉辦了一場「未來晚會」當作畢業禮物，學生需要盛裝出席打扮成「20年後的自己」，闡述未來的藍圖，「這或許是我所出過最難的作業」，因為台灣學生不習慣自由發揮的題目，尤其又要思考到20年後的自己，不少學生直喊困難，但在曾雪峰的鼓勵下，每個學生都用盡心血來完成這項作業，有學生希望自己會成為美國太空總署計畫主持人，有人立志當皮克斯動畫師、有學生希望自己是間餐廳老闆。

除此之外，曾雪峰也開了「大一新生專題」課程，其中一項作業要學生回家和媽媽學一道菜，過程中只能說「是」和「為什麼」，最重要的是希望學生能放下自己的「台大傲氣」，並向母親學一件自己不會的事情。

▲▼ 台大電機工程學系與光電工程學研究所教授曾雪峰（圖／記者崔至雲攝）

對於自己的未來，曾雪峰笑著表示，自己的生涯實在難捉摩，因為自己能活到什麼時候都不知道，最重要的是把握眼前的事物，而最近最令他開心的，是他獲選為2022年高登生醫光學研討會主席，這是該會1965年創會以來第一個亞洲籍主席。

諾貝爾文學獎得主阿爾貝‧卡繆曾說過，「請別走在我後面，因為我可能不會引路；請別走在我前面，因為我可能不會跟隨；請走在我的身邊，做我的朋友。」這是曾雪峰最愛的一句話，儘管對未來有很多不確定，但他謹記這句話，希望可以持續在學生身邊做最強後盾。
 

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