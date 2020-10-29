急促喇叭聲救命！外送員回頭看瞬間發麻　感謝「新竹乾爹」保佑

▲原PO老公外送等紅綠燈時，突然聽到後方有一聲喇叭聲。（示意圖／記者陳俊宏攝）

記者陳俊宏／綜合報導

一名女網友分享一聲喇叭聲救了正在外送的老公，「如果沒有那喇叭聲催促他往前，他不敢想像。」夫妻倆很感謝「新竹乾爹」的保佑。

原PO近日在「靈異公社」臉書社圖說，老公有天外送中等待紅綠燈，由於風大導致商店招牌被吹得搖搖晃晃，但老公並沒注意，只是專心看著紅燈轉綠燈。

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原PO表示，就在要綠燈時，後面傳來一聲急促的喇叭聲，像是催促老公往前，雖老公心裡一堆OS「OOXX」，還是把車往前騎；就在往前騎的那一秒，招牌硬生生掉下來，砸在他車尾後面的地上。

▼原PO老公的乾爹是新竹市普天宮的關聖帝君。（圖／翻攝普天宮官網）

原PO指出，老公當下回頭看沒人也沒車，只有跟他並行的一輛賓士車，「那聲喇叭聲是…他頭皮發麻了，摸摸脖子上他『乾爹』關聖帝君的平安符，如果沒有那喇叭聲催促他往前，他不敢想像。」她說，感謝乾爹保佑老公。

原PO貼出老公的乾爹照，也讓眼尖網友認出是位於新竹市古奇峰的「普天宮」。其他人紛紛留言，「福報」、「小時候常去這裡拜拜，回程的時候再去青草湖附近的寺廟走走。」據廟方介紹，普天宮有一尊120公尺高的巨大關公像。

▼普天宮有一尊120公尺高的巨大關公像。（圖／新竹市政府提供）