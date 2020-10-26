開夜車去羅東！2歲女兒突喊「怕怕、叔叔」　過來人：那段路很陰

▲原PO一家人走連接深坑和石碇的文山路。（圖／翻攝Google Map）

記者陳俊宏／綜合報導

一名女網友分享跟家人帶不到2歲女兒去羅東，結果行經新北市深坑、石碇某路段，小孩突然說「怕怕、怕怕」。此文也引發熱烈討論，有人表示，這一段路很陰，女兒也曾突然大哭，結果帶去收驚才沒事；也有人說，「在深坑生活5年，在那都沒遇過。」

當事人26日在「靈異公社」臉書社團說，他們走北二高要切國5雪山隧道時，習慣走深坑平面的捷徑；而事發於19日晚間，前往羅東路上一路上，小孩都很開心玩鬧。

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原PO表示，直到某路段，小孩突然說「怕怕、怕怕」，「其實我相信小孩都看得到，所以我也不以為意！但感覺到這次她真的很怕，她突然黏在我身上，一直要我抱著她，而且她的頭還一直埋在我肩上，彷彿是刻意不想看到什麼的樣子！」

原PO指出，約莫2分鐘經過那路段，女兒又恢復她原本的樣子，繼續玩鬧到羅東，「平常孩子只有在入睡時，會要我抱著她，入睡之後，我們都各睡各的，就連住在陌生的環境，也都是如此。我們已經外出旅遊好幾次了，她不會認生。」

▼原PO以往都會走捷徑上國5。（示意圖／翻攝免費圖庫Pexels）

原PO說，可是當晚女兒睡不好，睡睡醒醒了好幾次，「每次起來都一定要我抱著她，我就這樣一路抱著她睡到早上⋯我是麻瓜，我什麼都感覺不到，但我有媽媽的直覺，知道我孩子真的不太對勁。」

原PO表示，上網查了這路段的歷史，但查不太到什麼，「後來有在心中默唸請求佛祖幫忙，孩子現在很好，雖然偶爾還是說看到叔叔。」她也回覆網友的問題指出，他們是下木柵接文山路，經過石碇休息站才接上國5雪隧。

對此，其他人紛紛回應，「這個路段我曾跟我老公走過...經過某個路段，我也是會莫名起雞皮疙瘩、不舒服」、「在深坑生活5年，在那都沒遇過」、「 我也很怕...這段至少4台測速照相機。」

也有媽媽說，「這一段很陰的⋯我以前有一次要帶小孩回台北，然後開到一半，我女兒就突然大哭，怎麼哄也沒用。去到台北之後，趕快帶去收驚才沒事。