快訊／F-5E戰機墜海飛官搶救不治　國防部：妥善率皆符合標準

▲國防部說明F-5E墜海事件。（圖／記者宋良義攝）

記者林銘翰／台北報導

空軍台東志航基地29日上午驚傳F-5E戰鬥機墜海起火意外，飛行員大量吃水，在搶救後仍宣告不治。對此，空軍司令部參謀長黃志偉表示，目前F-5系列飛機的妥燦率都是符合標準，勇鷹教練機會在計畫的時間之內，在後續完成接替的訓練作業。

空軍第七聯隊一架F-5E戰機29日上午在台東執行任務，起飛不到2分鐘不明原因墜落志航基地北面海域，呈現OHCA（到院前心肺功能停止）狀態，送至馬偕醫院急救。

對此，國防部29日上午緊急召開記者會，黃志偉表示，目前空軍仍在台東保留一個連隊、三個中隊的F5系列飛機，作為官校飛行學員畢業後，轉換到主力戰機前的轉換訓練作業。

黃志偉強調，目前F-5系列飛機的妥善率都是符合標準，勇鷹教練機的生產期乘都按照計畫與節點在進行，後續會在計畫的時間之內，完成接替訓練作業。

空軍F-5E型戰機為民國62年與美國簽訂合作生產（MOU），使用2具J58-GE-21A型渦輪噴射發動機，共生產242架。民國63年首架機在台灣裝備完畢，並出廠交付空軍，目前仍擔任台灣空軍部隊的訓練任務。

目前空軍志航基地為中華民國空軍第七飛行訓練聯隊駐紮地，也是中華民國空軍F-5E、F-5F（虎II式，Tiger II）機隊唯一進駐基地，因此志航基地又有「老虎之家」的別稱。

▼殉職飛官朱冠甍。（圖／記者宋良義攝）



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