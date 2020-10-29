流感疫苗加購有譜？　陳時中透露：有一部分已經在手上

▲衛福部長陳時中。（圖／記者屠惠剛攝）

記者嚴云岑／台北報導

新冠肺炎全球疫情又起，入冬又是流感高峰季，國人搶打流感疫苗，開打不到一個月，已打掉435.7萬劑，佔總量7成以上，疾管署日前表示，會積極洽談加購流感疫苗，今（29）日終於傳出好消息。衛福部長陳時中上午出席立法院聯席會前被問到加購進度，坦言「我們現在有一部分已經在手上了」，至於跟哪家藥廠購買？購入量多少？則不願透露。

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立法院社福衛環委員會今（29）日召開第三次聯席會議，審查美豬牛進口議題。陳時中會前接受媒體堵訪，針對新冠肺炎檢體錯置、國光疫苗進度與流感疫苗採購等事做出回應。

陳時中表示，案530的檢體錯用到案536檢體一事，是在人工環節出了一些差錯，指揮中心已進行檢討，不會責怪實驗室，也不會懲處，只會進行除錯。

至於被問到如何看待台大公衛學院教授陳秀熙昨日在直播中提到，疫苗要1725萬人施打，才能有效涵蓋？陳時中回應，涵蓋率應該是由疫苗接種委員會進行討論，但目前預期的目標仍為60%，國光生技的疫苗可能在明年5、6月問世，但因為疫情隨時在變化，還有接種率還有待之後調整，且目前都還沒有第三期臨床報告出來，所以還存在很多變化。

另外，國內冷鏈技術仍持續在進行中，現在看起來應該是可以達成，但之後的施打，因為整體在儲存運送，還有相當大的限制，所以在集中在施打的點恐怕不多，所以施打的速度部太會快，所以會限制他的使用量。