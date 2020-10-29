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美參院聽證會猛攻「推特、臉書CEO」大亂戰　共和黨員轉身狂推文

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▲▼美國參院進行「通訊端正法」，召科技巨頭出席聽證會。（圖／路透）

▲「通訊端正法」現場火藥味濃厚。（圖／路透）

文／中央社華盛頓28日綜合外電報導

美國參議院今天就改革一項網路法令，以及對科技公司審查內容的方式究責一事召開聽證會，但場面很快淪為政治混戰。議員緊咬推特、谷歌、臉書等科技企業，同時也相互攻訐。

路透社報導，美國「通訊端正法」（Communications Decency Act）第230條保護科技公司免於為用戶張貼的內容負責，同時卻允許這些企業能形塑政治論述。對於如何依法讓大企業負起責任，議員們看法分歧。

推特（Twitter）執行長（CEO）杜錫（Jack Dorsey）、臉書（Facebook）執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）、Alphabet旗下谷歌公司（Google）執行長佩吉（Larry Page）表示，通訊端正法第230條對於網路言論自由而言至關重要。

聽證會開始約一小時後，場面演變成兩黨參議員激烈交鋒。

杜錫說推特對選舉沒有影響力，遭共和黨籍聯邦參議員克魯茲（Ted Cruz）抨擊。克魯茲說：「杜錫先生，到底是誰選你出來，讓你掌管媒體被允許報導、以及美國人民可以聽見的內容？」

民主黨籍聯邦參議員夏茨（Brian Schatz）則表示自己沒有任何問題，還形容這場聽證會是「胡鬧」。夏茨表示：「這是在霸凌（CEO們），是為了選舉目的。」

參議院商務委員會民主黨籍首席議員肯特威爾（Maria Cantwell）也說，如果聽證會是在11月3日大選後、在明年1月舉行會更好。國會今年鮮有機會處理這項法律。

總統川普指控科技巨擘箝制保守派的聲音，聽證會進行期間，共和黨籍議員上傳一系列推文，川普也推文說：「廢除第230條！」

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