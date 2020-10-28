7-11加盟主趁妻懷孕偷吃店員　開車咻進摩鐵　法官怒批：渣男

▲彰化一名人夫為7-11加盟主，竟趁老婆懷孕偷吃自己店員，老婆憤而提告求償。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者黃宥寧／彰化報導

彰化一名人妻指控自己丈夫偷吃加盟便利商店的女店員，而這個小三明知他是有婦之夫竟還和他暗通款曲，但她卻稱，看見身分證配偶欄是空白才以為他是單身，並不是故意的！對此人妻相當氣憤，向法院對女店員提出告訴且求償100萬元。

人妻小如（化名）主張，介入婚姻的小三小美（化名）曾於2012年至2013年間曾任職於老公阿華（化名）所開的便利超商。小美明知道阿華是有婦之夫，卻從來店裡上班沒多久就開始和阿華交往，時間長達5年多，阿華甚至時常開著車載小美到汽車旅館開房間。這件事情讓小如備感痛苦，因此求償小美必須賠償100萬元精神撫慰金。

對此小美抗辯是阿華拿偽造身分證的空白配偶欄欺騙她，她以為小華和小如已經離婚，當她一發現原來阿華是騙人的，她就拒絕和阿華聯絡了，所以根本沒有發生任何親密關係。

經法官查證通訊軟體發現，小美早就與阿華的媽媽通過電話。阿華媽媽甚至直白告訴小美，「他（小華）只是玩弄妳而已」小美則回答，「如今我已經清醒不糾纏了。」、「如果我要傷害，我直接當八點檔小三，不用這樣躲躲藏藏，我自己知道沒立足點，所以我離開。」

▼小如對於丈夫背叛感到相當痛苦難受（圖／免費圖庫pexels）

但小美卻始終不承認，但是法官發現2018年11月27日阿華媽媽就已經告訴小美她只是被自己兒子玩弄而已。過後阿華仍不斷傳訊息給小美「願不願意等我，你願意等，我才要離婚」從種種對話得知他們有逾越一般正常男女基於朋友情誼所得之交往行為，而具超友誼之親密曖昧關係存在。

對此法官審酌，阿華在小如懷長子、分娩前後期間，忽略小如感受未能把持自我出軌，宛如渣男行為；而小美明知道小華是有婦之夫未能堅決與他斷絕不倫關係，仍多次與阿華上汽車旅館發生性行為，對於剛產子的小如而言無疑是種大打擊，且造成她精神上受有極大的痛苦，審結考量雙方財力，故判小美必須賠償小如40萬元較為適當。

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