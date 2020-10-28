百貨萬聖節套餐太可愛　拍照打卡輕鬆就有過節Fu

記者蔡惠如／綜合報導

歷經上半年的疫情，更要好好過下半年節慶，適逢西洋鬼節萬聖節來臨，找到與朋友相聚開趴的理由，再來就是找間應景餐廳，新光三越與京站館內餐廳不約而同推出「應景菜單」，相較於傳統節慶，萬聖節發揮創意的搞怪更令人期待，拍照打卡過節感滿載。

GB鮮釀餐廳

GB推出顏色豐富的萬聖搞鬼套餐，包括多特蒙黃金瑪索、史瓦茲奶油蝴蝶麵與慕尼黑煨燉牛小排等，且萬聖節當天晚上，穿著應景服裝於店內消費，可獲得「鮮釀啤酒」或「指定甜點」免費送。

福禮安花神

經典優雅的福禮安花神餐廳則以細緻料理設計推出吸睛度100%的Halloween套餐，包括巫婆南瓜湯、血之微笑沙拉、黯黑怪蟲麵、魔骨燉飯、八爪海怪、鬼眼燉雞、魔法精靈、微笑精靈與黯黑彈跳杯、黯黑小鬼杯等選項可選擇，細緻的吸睛設計詭異又可愛。

WOOSA屋莎鬆餅屋

受到許多女性喜愛的WOOSA屋莎鬆餅屋，也應景的推出紫薯蒙布朗冰淇淋鬆餅，帶點魔幻的紫色冰淇淋，讓人好奇它的口感，加上療癒的厚鬆餅，是值得冒險的小嘗試。

金色三麥

位於台北車站商圈的京站，館內金色三麥餐廳也針對萬聖節，推出四人歡聚餐，還有碗超應景的干貝海鮮燉飯南瓜盅，看起來超好吃又有過節元素。

晶湯匙

主打泰式料理的晶湯匙，除了推出應景南瓜料理之外，萬聖節當天變裝用餐或單點南瓜料理，就免費招待蝦片，此外，同天在京站館內穿著鬼怪裝扮，還可獲得限量不二家糖果組，每日限量250份；即起到10／31，晚上6點到7點，只要找到在京站館內的鬼怪，合照並上傳至個人FB或IG，並hashtag#京站，即贈N.Y.Bagels飲品優惠券、MISO蛋糕兑換券。