鑲金口罩？他逛全聯驚見一盒「特價9999」　秒傻眼：買不起

▲口罩（圖／記者劉維榛攝）

記者楊庭蒝／綜合報導

隨著台灣新冠肺炎疫情趨緩，國內超商、電商、量販店等各通路，也漸漸可以買得到口罩現貨，不必再向政府預購。有網友27日在臉書表示，自己在全聯看到一款30入口罩，顏色為常見的水藍色，但售價卻標示「促銷價9999元」，讓他不禁大嘆「買不起的口罩」。

原PO在臉書社團「全聯消費經驗老實說」貼出一張圖片，上頭可以看見兩項商品，分別是75％酒精清潔液，促銷價79元，以及醫用口罩-水藍色，促銷價9999元，讓原PO大嘆買不起。

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▲口罩一盒特價9999元。（圖／翻攝自Facebook／全聯消費經驗老實說）

對此，網友紛紛在留言處表示，、「比店內最貴的高粱還貴」、「省9879還不買爆」、「比中衛還貴，扯」、「懷念去年不到2元的醫療口罩」

不過細看售價可以發現，在酒精售價的旁邊，有手寫「+口罩=199元」的字跡；口罩售價旁也寫上「+75％酒精清潔液=199元」。有網友解釋，「因為這個口罩不單賣的，才會把價格用最高」、「酒精+口罩=199元」、「口罩沒有單賣，只好提高售價」、「 三月時日本也這樣一盒原價，二盒以上十倍，防止大家亂搶」。

記者搜索電商通路發現，該品牌同一款口罩約落在149元至199元不等，不過目前多已停售。

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