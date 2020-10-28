江蘇台商被移除！逾8月無大陸移入病例　陳時中：仍維持高度警戒

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／疾管署提供）

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心日前公佈的案40多歲江蘇台商（案530），經複查發現檢體與法國返台男性（案536）錯置，已從原確診病例移除，並同步通知陸方與IHR窗口，如此一來，台灣已有超過8個月無大陸境外移入病例。被問到如何看待大陸疫情？指揮官陳時中表示，因當地還是有零星個案，所以依然會維持高度警戒。

台灣最後一次出現中國大陸境外移入個案，是在2月6日，距離現在已8個月又22天。檢體遭錯置的江蘇台商在回國前在當地曾經有流鼻水、有痰等情況，僅有自行服藥沒有就醫，10月11日返台後因為症狀於機場採檢確診，但12日起連3次複採卻都為陰性，遭陸方向IHR抗議。

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陳時中指出，案530於機場留驗之病毒強陽性深喉唾液檢體，經人體核酸（DNA）鑑定比對，實為案536檢體，判定檢體有錯置情形。調查結果顯示，應於實驗室中，因應不同檢驗儀器適用不同檢體管，需人工作業及轉置檢體造成錯置。

指揮中心已進行流程檢討，將對COVID-19檢驗網將建置進一步防錯機制；鼓勵檢驗機構增加實驗室人力，強化實驗步驟中檢體比對；並積極引入自動化程度高之核酸檢驗機型，以減少人工手寫標號、轉管步驟。

陳時中表示，截至目前COVID-19檢驗網累計檢驗10萬多例檢驗，為我國COVID-19重要防疫工作環節，這是第一次出現檢體錯置事件，指揮中心感謝醫檢師與實驗室人員辛苦付出，不會針對錯置實驗室與人員進行懲處，也將以此次經驗虛心檢討，持續完善並精進檢驗流程。