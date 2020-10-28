iPhone 12 終於支援「雙向充電」？　蘋果提交FCC文件洩密

▲iPhone 12 可望支援雙向充電，未來可為其它 Apple 產品充電。（圖／取自《MacRumors》）



記者謝仁傑／綜合報導

iPhone 12 是否會具有雙向充電功能，先前就已有相關的討論。據蘋果提交給美國 FCC 文件顯示，iPhone 12 系列未來可能具有能為其它蘋果配件進行無線充電的功能。

蘋果在文件中表示，今年的 iPhone 會支援無線充電功能，且似乎至少會為一個未來的蘋果配件啟用，除了可以透過 WPT 無線充電器來進行充電之外，還會支援 360 kHz 的 WPT 充電功能。

彭博社記者 Mark Gurman 向來透露的蘋果消息具有較高的可信度，他推測這項功能會透過 MagSafe 支援新型 AirPods，其耳機外盒可能具有吸附的磁性，使它能附在 iPhone 12 的背面進行充電。

If this FCC filing is any indication, the iPhone 12 may have a hidden reverse charging feature. Perhaps MagSafe on the new AirPods? https://t.co/QhFQtOgoRB https://t.co/OAKzzb5U3B pic.twitter.com/pqAVcjLCyN — Mark Gurman (@markgurman) October 28, 2020

早在 iPhone 11 系列要推出時，就有傳聞稱 iPhone 11 會具備雙向無線充電功能，但當時天風國際分析師郭明錤在手機發表前夕提出相反看法，表示「充電效率可能無法滿足蘋果的要求」，而最後 iPhone 11 也確實不具備該功能。

現有蘋果提交的文件支援，看來最終這項功能會在 iPhone 12 上實現的可能大大增加。期待未來 iPhone 也能隨時為相關設備如 Apple Watch、AirPods 或其他潛在的蘋果產品進行充電。

＃ 對面的女孩看過來～～