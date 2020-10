iPhone 12 終於支援「雙向充電」？　蘋果提交FCC文件洩密

▲iPhone 12 可望支援雙向充電,未來可為其它 Apple 產品充電。(圖/取自《MacRumors》)



記者謝仁傑/綜合報導

iPhone 12 是否會具有雙向充電功能,先前就已有相關的討論。據蘋果提交給美國 FCC 文件顯示,iPhone 12 系列未來可能具有能為其它蘋果配件進行無線充電的功能。

蘋果在文件中表示,今年的 iPhone 會支援無線充電功能,且似乎至少會為一個未來的蘋果配件啟用,除了可以透過 WPT 無線充電器來進行充電之外,還會支援 360 kHz 的 WPT 充電功能。

彭博社記者 Mark Gurman 向來透露的蘋果消息具有較高的可信度,他推測這項功能會透過 MagSafe 支援新型 AirPods,其耳機外盒可能具有吸附的磁性,使它能附在 iPhone 12 的背面進行充電。

If this FCC filing is any indication, the iPhone 12 may have a hidden reverse charging feature. Perhaps MagSafe on the new AirPods? https://t.co/QhFQtOgoRB https://t.co/OAKzzb5U3B pic.twitter.com/pqAVcjLCyN