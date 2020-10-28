　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

iOS 14 安裝率逼近50％！　有望成為「最深得果粉心」的版本

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲▼蘋果開發者大會WWDC,iOS 14。（圖／取自YouTube／Apple）

▲iOS 14 可望成為最多果粉採用的系統版本。（圖／取自YouTube／Apple）

記者謝仁傑／綜合報導

蘋果系統新版本 iOS 14 究竟好不好用？據「Mixpanel」即時網站流量分析獲得的數據，在 iOS 14 發布後超過五週，其更新安裝率逼近 iOS 13，可望成為最多人採用的 iOS 版本。

官方尚未公布 iOS 14 的安裝次數，但根據 Mixpanel 的 iOS 14 採用追蹤器顯示，有多達 46.07％ 以上的設備安裝了 iOS 14，接近運行 iOS 13 設備的 46.57％，上星期 ‌iOS 14 更幾度超越 iOS 13。

目前仍有 7.36％ 的設備還在繼續運行比 iOS 13 更早的系統版本，這些設備中可能包含無法升級到較新軟體的舊設備。

蘋果上周也發布 iOS 14.2 的第四個公開測試版，此次更新不僅增加 Emoji 表情符號，連音樂功能、放大鏡都有做小幅修正。iOS 14.2 在控制中心也增添了新的音樂識別功能，可讓用戶發現周圍播放的音樂，即使戴著 AirPods，也可以分辨 App 中播放的音樂，還可以透過設定將「Shazam」功能加到控制中心。

‌iOS 14 雖然引入了新的主螢幕設計和小工具，並對許多應用程式如 Maps、Siri、HomeKit 等進行更新，增添支援第三方預設程式，不過目前仍不時傳出諸如會自動重置或耗電量異常等不穩定的問題。

＃ 對面的女孩看過來～～

►過期票券別浪費！點這邊 幫你搶救變身　

ET快訊
公文曝光！打臉5縣市　衛福部：瘦肉精零檢出無效
傻子才買台積電？她曝「零股必買3支」原因網讚爆
天鵝颱風最快今誕生　下周可能還有「閃電」颱風
百年摸乳巷被噴漆塗鴉　屁孩抓到了
女星打流感疫苗「爆4症狀」7天都沒好　認證吳宗憲：說的是實話
道奇睽違32年奪世界大賽冠軍！隊史第7冠　4勝2敗擊敗光芒
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
登錄送200元購物金　寵物雲網路商城早鳥會員募集中
點這裡，留個言吧! FB
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

iPhone12人氣顏色寶座「換人坐」！　果粉不愛藍色改愛這款

iOS 14 安裝率逼近50％！　有望成為「最深得果粉心」的版本

iPhone螢幕專利再曝光！　蘋果可望推出強大摺疊機

傳三星考慮跟進蘋果腳步！　Galaxy S21 可能移除部分配件

Google 計畫 2025 年全面淘汰塑料包裝！　設立目標100％可回收資源

遠傳出新招！新辦門號可換萬元買菜金

iPhone12 5G多快？他驚嘆「比4G快4倍」…一天耗電實測曝光

Zoom 增添超強新功能！　安卓應用搶先上線

AirPods 外觀改造年？　傳 Apple 將為兩款新耳機剪去耳機柄

微軟宣布讓蘋果iPad的Office軟體支援滑鼠跟觸控板

應采兒產二胎…陳小春「全程紀錄＋緊牽手」　老公沒拍好Jasper出生畫面：被罵了7年QQ

許老三戳破嫌媽媽懶「妳最近真的沒工作」　曾買2千塊項鍊..小S氣炸：去跪祖先！

《我的婆婆》結局鍾欣凌揭「餅店留給兒子」原因　網友看哭道歉「對不起」：誤會彩香了

兒子第一次打針表情超嚴肅「GAI笑爆」　他嚎啕大哭...王斯然歪樓：一口氣好長

兒子也不敢說...「台灣年輕人討厭我」 蔡衍明：我舔共？我做何事害台灣？

王可元「小時候超胖」：一路被霸凌長大的...　李佳穎自揭傷口「曾被排擠」哭紅眼

愛車遭拖吊！男子狂騎1公里追擋 情緒激動推警霸車：你沒廣播啦

BMW國1台南安定段拒讓救護車　鳴笛+按喇叭仍不理...死佔內車道

SEVENTEEN勝寬.Hoshi「一秒前奏猜歌」神對決！　連中Apink的歌超嗨…鐵粉Dino哭哭惹ＸＤ

補助再+1！進擊券住宿省500元 近400家業者參與！11月起開跑

iPhone12人氣顏色寶座「換人坐」！　果粉不愛藍色改愛這款

iOS 14 安裝率逼近50％！　有望成為「最深得果粉心」的版本

iPhone螢幕專利再曝光！　蘋果可望推出強大摺疊機

傳三星考慮跟進蘋果腳步！　Galaxy S21 可能移除部分配件

Google 計畫 2025 年全面淘汰塑料包裝！　設立目標100％可回收資源

遠傳出新招！新辦門號可換萬元買菜金

iPhone12 5G多快？他驚嘆「比4G快4倍」…一天耗電實測曝光

Zoom 增添超強新功能！　安卓應用搶先上線

AirPods 外觀改造年？　傳 Apple 將為兩款新耳機剪去耳機柄

微軟宣布讓蘋果iPad的Office軟體支援滑鼠跟觸控板

鄧紫棋「被前公司精神虐待」患憂鬱症！淚曝耍大牌真相：在家哭7天

以前搜到毒品才坐下！　海關退役犬現在「電鍋前蹲坐」媽笑翻

4步驟省500元！國旅補助「進擊券」11/1開跑　上百家旅宿都可用

基特也辦不到！席格包辦雙MVP　史上游擊手第一人

iPhone12人氣顏色寶座「換人坐」！　果粉不愛藍色改愛這款

全球百間速食餐廳用「非籠飼雞蛋」！獨缺台灣　動保團體：解放蛋雞

裝潢房子！鄰居0告知「共用牆磁磚全打掉」　網勸：別急著翻臉

戴斗笠憨厚笑！洛威拿迷倒12名出家師父　萌變「阿彌陀佛慢」

學者列8證據「兩岸進入準戰爭狀態」　國台辦回應了

絕無僅有！醉客靠1根手搖飲吸管劫超商　大夜班：公司交代別抵抗

3C家電熱門新聞

iPhone 12 實測後的「最大隱憂」！　蘋果開發新功能應對

iPhone12 5G多快？他驚嘆「比4G快4倍」

影／iPhone 12/ 12 Pro好難選！3C達人帶你看十亮點「沒選擇障礙」

果粉怒了！MagSafe配「最新轉接頭」才有15W快充

AirPods 外觀改造年？　傳 Apple 將為兩款新耳機剪去耳機柄

華為Mate 40系列發表:末代麒麟機

直擊 iPhone 12 全系列 9 色實機！　果粉直呼這款最有質感

傳三星考慮跟進蘋果腳步！　Galaxy S21 可能移除部分配件

Android用戶快看！　資安公司公布21款APP藏惡意程式狂跳廣告

iPhone螢幕專利再曝光！　蘋果可望推出強大摺疊機

Zoom 增添超強新功能！　安卓應用搶先上線

iPhone12藍色供不應求　電信業者：預購後想換顏色要重排隊

早鳥變苦主！微軟Surface Duo在美國突降價5780元　網譙翻　

蘋果無線充電板「AirPower」掰了！　傳該項目研發胎死腹中

更多熱門

相關新聞

iPhone12人氣顏色寶座「換人坐」！　果粉不愛藍色改愛這款

iPhone12人氣顏色寶座「換人坐」！　果粉不愛藍色改愛這款

iPhone12開賣以來，這次所推出的新色藍色一直是外界關注的焦點，而確實在開賣當天，根據各家電信商統計顯示，iPhone12的藍色確實是最熱銷的顏色之一。但據了解，目前iPhone12討論度最高的顏色變成綠色。

外媒爆料與蘋果關係鬆動　鴻海嚴正駁斥為「無稽之談」

外媒爆料與蘋果關係鬆動　鴻海嚴正駁斥為「無稽之談」

iPhone螢幕專利再曝光！　蘋果可望推出強大摺疊機

iPhone螢幕專利再曝光！　蘋果可望推出強大摺疊機

人手一支蘋果！分析師估：上個月達「10億用戶」使用iPhone

人手一支蘋果！分析師估：上個月達「10億用戶」使用iPhone

傳三星考慮跟進蘋果腳步！　Galaxy S21 可能移除部分配件

傳三星考慮跟進蘋果腳步！　Galaxy S21 可能移除部分配件

關鍵字：

蘋果appleios 14

讀者迴響

發燒話題

地震 丁小芹 iphone12 料理之王影音投稿 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 金馬獎 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

連鎖雞排店爆退盟潮　業者曝心酸

高雄11歲男童全身著火　放火國中生找到了

獨／BMW拒檢跳河　嫌犯溺斃送醫

SWAG夢夢媽身分曝光　是文大知名麵店老闆

角頭要命小方前妻！大姐頭入女監淪人肉沙包　血淚信曝

「專為地方媽媽設計」網近看笑翻

爆劈腿分手小8！嚴爵激吻「台大高材生正妹」

「拜託別報電話！」全聯打工哥崩潰了

傳奇家族殞落！「厄運籠罩24年」綁架、整型慘死

汶萊「奢華派對王子」逝世…享年38歲

謝佳見「身家破百億」驚人家世起底！

劉品言點名民宿5缺失：好自為之

14歲弟下面「縮成黑洞」崩潰：和同學不一樣！醫脫褲看秒懂了

即／小鬼黃鴻升猝逝完整解剖報告出爐！

女活佛自爆擁429名砲友　染性病還墮胎

更多

最夯影音

更多
應采兒產二胎…陳小春「全程紀錄＋緊牽手」　老公沒拍好Jasper出生畫面：被罵了7年QQ

應采兒產二胎…陳小春「全程紀錄＋緊牽手」　老公沒拍好Jasper出生畫面：被罵了7年QQ
許老三戳破嫌媽媽懶「妳最近真的沒工作」　曾買2千塊項鍊..小S氣炸：去跪祖先！

許老三戳破嫌媽媽懶「妳最近真的沒工作」　曾買2千塊項鍊..小S氣炸：去跪祖先！

《我的婆婆》結局鍾欣凌揭「餅店留給兒子」原因　網友看哭道歉「對不起」：誤會彩香了

《我的婆婆》結局鍾欣凌揭「餅店留給兒子」原因　網友看哭道歉「對不起」：誤會彩香了

兒子第一次打針表情超嚴肅「GAI笑爆」　他嚎啕大哭...王斯然歪樓：一口氣好長

兒子第一次打針表情超嚴肅「GAI笑爆」　他嚎啕大哭...王斯然歪樓：一口氣好長

兒子也不敢說...「台灣年輕人討厭我」 蔡衍明：我舔共？我做何事害台灣？

兒子也不敢說...「台灣年輕人討厭我」 蔡衍明：我舔共？我做何事害台灣？

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

快點領200元購物金！

快點領200元購物金！

東森寵物雲商城早鳥會員送200元購物金！即日起至11/1止，還沒領的快點來～

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面