iOS 14 安裝率逼近50％！　有望成為「最深得果粉心」的版本

▲iOS 14 可望成為最多果粉採用的系統版本。（圖／取自YouTube／Apple）



記者謝仁傑／綜合報導

蘋果系統新版本 iOS 14 究竟好不好用？據「Mixpanel」即時網站流量分析獲得的數據，在 iOS 14 發布後超過五週，其更新安裝率逼近 iOS 13，可望成為最多人採用的 iOS 版本。

官方尚未公布 iOS 14 的安裝次數，但根據 Mixpanel 的 iOS 14 採用追蹤器顯示，有多達 46.07％ 以上的設備安裝了 iOS 14，接近運行 iOS 13 設備的 46.57％，上星期 ‌iOS 14 更幾度超越 iOS 13。

目前仍有 7.36％ 的設備還在繼續運行比 iOS 13 更早的系統版本，這些設備中可能包含無法升級到較新軟體的舊設備。

蘋果上周也發布 iOS 14.2 的第四個公開測試版，此次更新不僅增加 Emoji 表情符號，連音樂功能、放大鏡都有做小幅修正。iOS 14.2 在控制中心也增添了新的音樂識別功能，可讓用戶發現周圍播放的音樂，即使戴著 AirPods，也可以分辨 App 中播放的音樂，還可以透過設定將「Shazam」功能加到控制中心。

‌iOS 14 雖然引入了新的主螢幕設計和小工具，並對許多應用程式如 Maps、Siri、HomeKit 等進行更新，增添支援第三方預設程式，不過目前仍不時傳出諸如會自動重置或耗電量異常等不穩定的問題。

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