讓 Siri 更強大！　蘋果再度出手收購 AI 新創公司

▲蘋果再度收購 AI 公司，以提升 Siri 的能力。（圖／達志影像／美聯社）



記者謝仁傑／綜合報導

蘋果於 2011 年推出 Siri，此後不斷在軟體中擴展 AI 功能，包括相機應用程式、電池壽命優化以及臉部和指紋識別等功能。為提升 iPhone 在許多應用程式和服務中的 AI 系統，以提升競爭力，蘋果再度收購一家專門從事高級人工智慧和電腦視覺技術的新創公司。

據《彭博社》援引消息人士說法，蘋果在今年早些時收購了位於西班牙巴塞隆納的公司「Vilynx」，該公司主要在開發利用透過 AI 分析的影音，建立文本內容的技術，使影音內容更容易透過標籤被搜索。

主要開發以 AI 分析影像與音樂內容，藉此運算出文本內容的技術，使其可以辨識、理解影像內容。並且，可運用此技術為影音貼上標籤，好讓影音內容容易被搜尋。

蘋果可能會將這項技術應用在 Siri 及搜索方面，也可能運用在照片的應用程式中，類似用戶可藉由搜索特定標籤，來尋找相關照片內容的方式，提升可搜索性，或許蘋果還會將它應用在 Apple TV 和 Apple News 上，向用戶展示更多相關內容。

據報導指出，蘋果將把 Vilynx 留在巴塞隆納的辦事處，計畫將它做為歐洲的主要人工智慧研發中心之一，並開始招聘工程師。據傳這筆收購案的交易金額約在 5000 萬美元（約新台幣 14.3 億元），消息人士還表示，Vilynx 約有50名工程師和數據科學家留在蘋果，包括其聯合創始人兼執行長。

蘋果近年來購買了許多人工智慧公司，包括 Xnor.ai、Inductiv 和 Voysis 等，以加強 AI 運算性能和機器學習能力，儘管如此，與對手如 Google 和 Amazon 之間的數位助手競爭仍然激烈。

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