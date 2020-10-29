「閃電」颱風將生成！最新路徑曝　一圖看秋颱連發卻難侵台原因

▲閃電颱風即將生成，未來路徑往北、往西、往台灣附近都有機會。（圖／翻攝自台灣颱風論壇FB粉絲專頁）

記者賴文萱／台北報導

10月都快結束了，仍然常聽到颱風生成，繼天鵝颱風生成後，下一個閃電颱風也蠢蠢欲動。天氣粉專「台灣颱風論壇│天氣特急」製作一張圖解析，在深秋，台灣東側通常有鞍型場，颱風如果行進到這裡，不是直接北轉，就是轉往西南方走，條件要很剛好才有機會侵襲台灣。

天鵝颱風今日清晨正式形成，未來路徑為「菲律賓-南海-越南」路線，對台灣沒有直接影響。不過，日本氣象廳今早也宣布，第20號閃電颱風即將形成，預計這顆颱風會在下周後期鑽入鞍型場，可能繼續西行直撲菲律賓，也可能直接就北轉，或是也有很小的機率往台灣靠近，變數還很大，還有5天以上的觀察時間，下周後期有安排活動要注意。

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▲天鵝颱風生成，對台灣沒有直接影響。（圖／翻攝自台灣颱風論壇FB粉絲專頁）

事實上，今年10月颱風連發，台灣颱風論壇指出，位於台灣、菲律賓東邊的西太平洋，由於今年很少有颱風把深層冷海水攪上來，又加上受到「反聖嬰現象」的影響，太平洋的暖海水被信風用力推擠到西邊來，所以海水溫度比往年同期偏高。

太平洋高壓南側的東風波（一種低壓波動），只要經過這片暖水區，進一步發展成颱風的可能性就會變大。例如10月生成的南卡、沙德爾、莫拉菲，以及剛生成但不擾台的天鵝颱風。

不過現在這種季節，颱風如果要侵襲台灣，不是不可能，只是條件要很剛好才有機會。台灣颱風論壇解釋，在深秋，台灣東側通常有鞍型場，颱風如果行進到這裡，通常不是直接北轉，就是轉往西南方走，猶如颱風世界的「岔路」。

▲一張圖看深秋颱風為何難侵襲台灣。（圖／翻攝自台灣颱風論壇FB粉絲專頁）

如果颱風要侵襲台灣，可以把兩個高壓想像成是「一雙筷子」，把颱風想像成是「一顆小鋼珠」，當筷子夾住小鋼珠往台灣方向送的時候，很容易施力角度不對，小鋼珠就直接噴掉。唯有力道剛好，才有可能成功抵達台灣。

最後，颱風在溫暖的西太平洋接連生成，這個現象會在什麼時候結束呢？台灣颱風論壇表示，等副熱帶高壓（副高）南退，退到完全覆蓋住颱風發展的空間，「颱風接連生成」的現象就會停止，這個時間點，大概是12月或明年1月。

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