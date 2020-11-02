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iPhone 12 真不耐玩！　實測結果竟較 iPhone SE「短命」

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▲iPhone 12。（圖／視覺中國CFP）

▲iPhone 12 系列新機使用測試中，顯示 iPhone 12 的電池續航力相當不足。（圖／視覺中國CFP）

記者謝仁傑／綜合報導

iPhone 12 系列上市後雖引發搶購潮，至今仍然一機難求，不過最大的缺點仍是電池容量較上一代相比沒有提升，各外媒不斷針對新機進行各式各樣的使用測試，最新的結果顯示，iPhone 12 竟是「最不耐玩」的一款手機。

科技外媒《PhoneArena》日前對近期各廠新機進行電量測試，測試機型包含 iPhone 12 Pro、iPhone 12、iPhone 11 Pro、iPhone 11、iPhone SE、Galaxy S20、Galaxy S20 FE、Google Pixel 5，進行測試的項目包含瀏覽網頁、觀看影片和運行 3D 遊戲，出人意料的是，iPhone 12 系列竟在遊戲方面遠遠落後其他測試機型，甚至落後給今年推出的 iPhone SE。

▲▼ 。（圖／截自《PhoneArena》）

▲外媒針對「瀏覽網頁」進行電力續航測試。（圖／截自《PhoneArena》）

在瀏覽器續航測試中，iPhone 12 系列的表現尚可，iPhone 12 有 12 小時 33 分鐘的續航力、iPhone 12 Pro 有 12 小時 35 分鐘的續航力，在這個測試項目上，僅 Google Pixel 5 達 12 小時 40 分鐘的續航力小勝。

值得注意的是，這項測試結果中並沒有說明是在運行 4G 還是 5G 的情況下執行，理論上來說測試起跑點應同為 4G，因此若以 5G 執行測試，iPhone 12 系列的續航力可能還要再打折扣。

▲▼ 。（圖／截自《PhoneArena》）

▲外媒針對「觀看YouTube影片」進行電力續航測試。（圖／截自《PhoneArena》）

在觀看 YouTube 影片測試中，三星的 S20 和 S20 FE 有較佳的續航力，分別可持續 10 小時 20 分鐘和 9 小時 9 分鐘，而 iPhone 12 和 iPhone 12 Pro 則分別為 6 小時 38 分鐘和 6 小時 48 分鐘，僅勝過 iPhone 11 Pro 和 iPhone SE。

同樣的，這項測試結果中也並沒有說明是在運行 4G 還是 5G 的情況下執行，不過到目前為止，就 iPhone 12 沒有提升的已知電池容量而言，都還在預期之內。

▲▼ 。（圖／截自《PhoneArena》）

▲外媒針對「運行3D遊戲」進行電力續航測試。（圖／截自《PhoneArena》）

在運行 3D 遊戲的測試中，外媒針對《Call of Duty Mobile》和《Minecraft》兩款遊戲進行測試，iPhone 12 系列相較於其他測試機型明顯有嚴重落後，兩款機型皆僅能運行 3 小時 1 分鐘，相比 iPhone 11 的 7 小時 37 分鐘和 iPhone 11 Pro 的 6 小時 38 分鐘都嚴重落後了 50％ 以上，而三星的 S20 和 S20 FE 分別有 7 小時 43分鐘和 8 小時 29 分鐘，拔得此項測試項目的頭籌。

不過最令人意外的是，iPhone 12 系列在這方面竟也較今年 4 月推出 iPhone SE 還要「短命」，iPhone SE 在遊戲測試上有將近 5 小時的續航力，顯然 iPhone 12 系列並不是一款適合拿來玩手遊的手機，這不免令一票手遊迷感到相當失望。

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